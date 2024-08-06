واردات مصر من السيارات تقفز إلى مليار و131 مليون دولار فى 5 أشهر العام الجارى

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة واردات مصر من السيارات منذ بداية العام الجاري وحتى مايو الماضي، بالتزامن مع اتجاه الحكومة للإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية.

وقدرت بيانات الجهاز، إجمالي واردات مصر من سيارات الركوب بقيمة بلغت مليار و131 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام الجارى، ارتفاعا من 548 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 583 مليون و91 ألف دولار.

وفي شهر مايو الماضي فقط، قفزت واردات مصر من السيارات وبلغت نحو 208 مليون و340 ألف دولار، بينما كانت نحو 180 مليون و916 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 27 مليون و424 ألف دولار.



وقفزت الواردات المصرية من السيارات بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل واردات مصر من سيارات الركوب نحو 169 مليون و797 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، ارتفاعا من 92 مليون و813 ألف دولار في شهر ابريل عام 2023، بزيادة بلغت نحو 76 مليون و984 ألف دولار.

ويأتي ارتفاع واردات السيارات بالتزامن مع الزيادة التي يشهدها مؤشر استيراد السيارات منذ بداية العام الجاري 2024، حيث سجلت واردات السيارات في مارس نحو 152 مليون دولار، بينما كانت نحو 94 مليون و812 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 57 مليون و198 ألف دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات المصرية انخفضت قيمتها فى شهر مايو الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام السابق له 2023، حيث بلغت قيمة الواردات 7.38 مليار دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل 7.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 5.1٪.