واردات مصر من التفاح الطازج تتراجع بـ54 مليون دولار فى 4 أشهر

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع ملحوظ في قيمة واردات مصر من التفاح منذ بداية العام الجاري، وبلغت قيمة واردات مصر من التفاح الطازج نحو 54 مليونا و866 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، بينما كانت نحو 109 ملايين و839 ألف دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته 54 مليونا و973 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن واردات مصر من التفاح في أبريل الماضي فقط سجلت نحو 16 مليونا و55 ألف دولار، مقابل نحو 17 مليونا و676 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته مليون و621 ألف دولار.

وجاءت واردات التفاح ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والذي بلغت قيمته في ابريل الماضي نحو 846 مليون دولار، مقابل نحو مليار و9 ملايين دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 163 مليونا و697 ألف دولار.

وإجمالا ساهم تراجع قيمة الواردات المصرية في خفض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر ابريل الماضي، حيث واجمالا تراجعت الواردات المصرية بشكل طفيف في أبريل الماضي، حيث بلغت 5.97 مليار دولار، بينما كانت نحو 6.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.4%، ثم واردات المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 17.4%، ثم واردات الأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.4%، وأخيرا الذرة بنسبة 33.1%.