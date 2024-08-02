هل يمكن الوقاية من مرض السكرى؟ اتبع هذه النصائح

كتبت مروة هريدى

يعد مرض السكري من الأمراض الخطيرة غير المعدية التي تصيب الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم، ولم يعد مرض السكري محصورًا في منتصف العمر وكبار السن، بل يتم تشخيص عدد متزايد من الأطفال والمراهقين بهذه الحالة المزمنة، وهو أمر مثير للقلق، واقترح الخبراء تبني عادات صحية خاصة في وجبة الإفطار للوقاية من المرض، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

هل يمكن الوقاية من مرض السكري؟



فيما يلى.. بعض الإرشادات الغذائية التي تساعدك على عيش حياة خالية من مرض السكري:

- تناول وجبة متوازنة واحدة على الأقل يوميًا، تتضمن أطعمة من جميع المجموعات الغذائية (الحبوب، البقوليات، البيض، الأسماك، منتجات الألبان، الخضراوات، الدهون الصحية)

- لتحسين التنوع الغذائي وتلبية جميع متطلبات العناصر الغذائية، تحقق من أحجام الحصص، حاول تجنب الإفراط في تناول الطعام، حيث إن الإفراط في تناول السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

- زيادة تناول الألياف، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات الغنية بالألياف التي تساعد في إبطاء امتصاص السكر وتنظيم مستوياته في الدم ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

- احرص على ترطيب الجسم، حيث يمكن أن يؤثر الجفاف على مستويات السكر في الدم، ومع ذلك فإن العديد من المراهقين لا يشربون كمية كافية من الماء، لذاك احرص على حمل زجاجة ماء بدلاً من المشروبات السكرية للحفاظ على ترطيب الجسم.

- مارس روتينًا منتظمًا للتمارين الرياضية، مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات وكرة القدم والرقص، لمدة 60 دقيقة على الأقل يوميًا، ويمكن أن يساعد هذا في الحفاظ على وزن صحي للجسم وتحسين حساسية الأنسولين.

- إدارة التوتر، من خلال ممارسة تمارين مثل اليوجا أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى للابتعاد عن التوتر.

- تجنب تخطي الوجبات، وحاول تناول وجباتك في أوقات منتظمة، ويمكن أن يؤدي تخطي الوجبات أو الفجوات الطويلة بين الوجبات إلى الإفراط غير الصحي في تناول الأطعمة السكرية واختلال مستويات السكر في الدم.

- الحد من الأطعمة والمشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والحلويات، ويمكن أن تؤدي هذه العناصر إلى زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم وتساهم في مقاومة الأنسولين.

- الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة والسريعة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكريات المضافة والملح والتي غالبًا ما تساهم في ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم وزيادة الوزن.

- تجنب الأنظمة الغذائية السريعة التي يمكن أن تؤدي إلى نقص المغذيات الدقيقة لأنها تقضي على مجموعات غذائية كاملة أو تعزز القيود الشديدة.

- الحد من وقت الشاشة، وبدلًا من ذلك شارك في اللعب في الهواء الطلق والتفاعلات الاجتماعية للحفاظ على لياقتك العقلية والجسدية.