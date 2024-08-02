الكربوهيدرات أم البروتين.. أيهما أفضل قبل أداء التمارين الرياضية؟

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن تساعدك الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتينات على الأداء بشكل أفضل والتعافي بسرعة بعد التمرين. تتكون الكربوهيدرات من جزيئات السكر، والتي تُستخدم في النهاية كطاقة. البروتينات تشبه إلى حد كبير كتل بناء أنسجة الجسم التي تساعد في إصلاح عضلات الجسم ونموها. لهذا السبب يوجد العديد من مشروبات البروتين والمكملات الغذائية التي يمكنك تناولها قبل التمرين. ولكنك تحتاج أيضًا إلى تعزيز طاقتك قبل التعرق.فأيهما افضل الكربوهيدرات أم البروتين قبل التمرين.

وفقا لما نشره موقع healthshots الكربوهيدرات ، أحد العناصر الغذائية الكبرى الثلاثة الموجودة في الطعام، إلى جانب الدهون والبروتينات، تتكون من جزيئات السكر، التي يقوم الجسم بتكسيرها إلى جلوكوز لاستخدامها كطاقة.

وتتواجد الكربوهيدرات في ثلاثة أنواع رئيسية:

السكريات : الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الفواكه ( الفركتوز )، والخضراوات، والحليب (اللاكتوز)، والسكريات المكررة.

النشويات : الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الأطعمة مثل الخبز والأرز والخضراوات مثل البطاطس والذرة.

الألياف : الكربوهيدرات غير القابلة للهضم والتي توجد في الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات.

والبروتينات عبارة عن جزيئات كبيرة ومعقدة تتكون من الأحماض الأمينية، والتي تشكل اللبنات الأساسية لأنسجة الجسم. وهي ضرورية للعديد من وظائف الجسم وتوجد في كل خلية من خلايا الجسم. وتشمل مصادر البروتين الأسماك والدجاج والبيض ومنتجات الألبان والفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور.

وتلعب الكربوهيدرات والبروتينات دورًا أساسيًا في الوجبات الخفيفة قبل التمرين ، والتي تشير إلى الأطعمة والمشروبات التي يتم تناولها قبل الانخراط في التمارين الرياضية.

1. الكربوهيدرات

الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة في التدريبات عالية الكثافة والتي تتطلب التحمل. يتم تكسيرها إلى جلوكوز، والذي يعمل كوقود لعضلاتك أثناء التمرين. يعمل تناول الكربوهيدرات قبل وأثناء تدريب القوة على تعزيز مستويات السكر في الدم المستقرة ومستويات أعلى من الجليكوجين (الشكل المخزن للجلوكوز).

2. البروتينات

تناول البروتين قبل التمرين يوفر الأحماض الأمينية التي تساعد في منع انهيار العضلات، وتعزيز إصلاح العضلات، ودعم نمو العضلات. يمكن للبروتينات أيضًا أن تساهم في توفير الطاقة، خاصة أثناء التمرينات الطويلة أو منخفضة الكثافة.