الدفاع الروسية: قوات الدفاع تسيطر على عدة مواقع وتدمر آليات عسكرية أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قوات الجيش على مواقع أكثر فائدة في منطقة تمركزها، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنوي وفوديانوي وفريميفكا في دونيتسك، موضحة أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 115 عسكريًا ودبابة و8 مركبات، وعددا من المدافع.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، حيث تم صد 8 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 325 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين.. فيما حسنت مجموعة "الجَنُوب" الموقف التكتيكي، وتم صد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية ما أدى إلى خسارة القوات الأوكرانية نحو 620 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، ومدفع هاوتزر "أم777" عيار 155 ملم، وأربعة بنادق "أم119" عيار 105 ملم، ومدفع "أل-199" عيار 105 ملم" وتم تدمير مستودعين للذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 4 صواريخ "سكالب" فرنسية، و6 صواريخ "أتاكمز" أمريكية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128، ولواء المشاة 141 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع البحري 39، في مناطق مالي شيرباكي، ونيستيريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.

كما أعلنت وزارة الدفاع تدمير دبابتين ألمانيتين من طراز "ليوبارد" تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية على يد وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة خاركوف.

وذكرت الوزارة، كما أعلنت الوزارة أن أطقم دبابات "تي-72" التابعة لمجموعة القوات الروسية خلال العمليات القتالية، قامت بتدمير معاقل مموهة ومشاة للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

في سياق مختلف، شددت السلطات في التشيك، قيود السفر المفروضة على الروسيين الراغبين في دخول البلاد؛ وذلك بهدف تعزيز الأمن ومنع حالات التجسس.

وذكر راديو "براغ الدولي"، في نشرته أن السلطات تطلب الآن من المسافرين الروس اصطحاب جواز سفر بيومتري، وذلك على خلفية اكتشاف حالات استخدام جواسيس روس لهويات ووثائق مزورة، لافتا إلى أن المجر اتجهت إلى تسهيل دخول الرعايا الروس والبيلاروس وتيسير حصولهم على فيزا "شنجن".

وفي أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين، أن الجيش الروسي هاجم 12 بلدة تابعة للإقليم في آخر 24 ساعة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أنه من بين البلدات المستهدفة بلاهوفيشتشينسكه وكيزوميس وفيليتينسكويه وسادوفه وستانيسلاف وبيريسلاف وتياهينكا وبورجونكا وأنتونوفكا ودارييفكا وبريدنيبروفسكويه ومدينة خيرسون، حيث تعرضت جميعها لنيران العدو والضربات الجوية المكثفة.

وأوضح المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي ضرب مناطق سكنية في بلدات المنطقة، بما في ذلك 4 مبان متعددة الطوابق و10 منازل خاصة، ونتيجة لذلك، أُصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.