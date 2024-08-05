أسواق المنطقة العربية تتأثر بسبب البورصة العالمية

إيهاب محمد

أثر تراجع الأسواق العالمية الحادة بقيادة أسهم وول ستريت يوم الجمعة الماضي على بورصات المنطقة مع افتتاح جلسات الأسبوع اليوم الأحد، حيث تسببت في خسائر فادحة.

وفقا لموقع العربية، انهارت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بعد انخفاض أرقام الوظائف الأميركية وارتفاع مستويات البطالة مما أثار مخاوف في السوق من إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تأخر في التدخل لدعم الاقتصاد لأنه لم يخفض سعر الفائدة حتى الآن.

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا في يوليو، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3% وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، الأمر الذي فجر المخاوف من دخول الولايات المتحدة في ركود.

وافتتح سوق الأسهم السعودية التعاملات على تراجع بأكثر من 0.5% عند مستوى 12045.78 نقطة، وسط تراجع عدد من الأسهم القيادية ومنها أرامكو والراجحي وإس تي سي، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت السعودية.

وتجاهلت السوق نتائج إيجابية من عدة شركات سعودية تجاوزت التوقعات ومنها أكوا باور وعلم والتصنيع الوطنية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال، إبراهيم النويبت، إن التراجعات القوية في السوق السعودية رغم النتائج الإيجابية للشركات اليوم، بسبب التأثر بالأسواق العالمية بشكل كبير، لا سيما أن السوق خلال الفترة الأخيرة ارتفعت بواقع 800 نقطة، وهو ما ساعد على هبوط السوق الحاد.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن السوق تنتظر النتائج الأخرى من الشركات والتي تساهم بدعم المؤشر.

واكتست مؤشرات بورصتي الكويت وقطر باللون الأحمر، حيث تراجع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بسبة 1.6% بجانب تراجع جميع مؤشرات السوق.

من جانبه، قال رئيس البحوث والدراسات في الاستثمارات الوطنية فيصل حسين، إن البورصة الكويتية تشهد عملية تصحيح بعد أسبوع من المكاسب.

وقال في مقابلة مع "العربية Business"، إن البنك المركزي الكويتي لا يتبع قرارات "الفيدرالي" الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.1% عند مستوى 10018.17 نقطة.