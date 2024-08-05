خبير: الهبوط الحاد للبورصة يرجع إلى تراجع الأسواق العالمية والتوترات السياسية

كتبت أسماء أمين

أرجع وائل عنبة خبير أسواق المال هبوط البورصة المصرية منذ أمس بداية جلسات الأسبوع بشكل حاد إلى تأثرها بأداء البورصات العالمية وهبوط بورصة أمريكاً والبورصات العالمة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية وارتفاع مستويات البطالة والذى صدر يوم الجمعة الماضى، بالإضافة إلى التوترات السياسية التى تشهدها المنطقة.

وأوضح عنبه أن البورصات حققت ارتفاعات متتالية، بحيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من 25000 نقطة إلى 29000 ألف نقطة وكان لابد من حدوث عمليات جنى الأرباح، متوقعا استمرار الهبوط، ولكن هناك اتجاه صاعد طويل الأجل .

وواصلت مؤشرات البورصة نزيف الخسائر خلال تعاملاتها منتصف جلسة اليوم الاثنين ليفقد رأس المال السوقي حوالى 58 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي 1896 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.04% ليصل عن مستوى 27920 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.07% ليصل عند مستوى 12070 نقطة .

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.41% ليصل عند مستوى 33859 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.29% ليصل عند مستوى 6149 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.51% عند مستوى 8880 نقطة.