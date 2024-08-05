بورصة فيينا تواجه خسائر فادحة وسط حالة من فرار المستثمرين

أ ش أ

بدأت بورصة فيينا بالنمسا تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، على خسائر فادحة وسط حالة من فرار المستثمرين.

وذكر بيان لبورصة فيينا اليوم أن المؤشر الرئيسي "ايه تي اكس" خسر 12ر3 % ليسجل 20ر3417 نقطة في تداولات البورصة صباح اليوم حيث يواصل هذا الاتجاه السلبي من الأسبوع السابق.

وكان المؤشر قد سجل بالفعل خسائر فادحة في ختام الأسبوع الماضي وسط حالة مبيعات واسعة ومن بين أكبر الخاسرين بنك رايفيزين وشركة فينر برجر.

وأغلق مؤشر "ايه تي اكس" الأسبوع الماضي على خسارة 3.22 % عند 3527.16 نقطة وكان للخسائر الفادحة في قطاع التكنولوجيا الأمريكي تأثير سلبي.

ومن المرجح أن يكون أحد الأسباب وراء ذلك هو الأخبار السيئة الصادرة عن شركتي أمازون وإنتل الأمريكيتين.

وكان الخاسر الأكبر شركة البناء "فينر برجر" وانخفض سهمها بنسبة 9.48 % ليصل إلى 29.04 يورو خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما انخفضت أسهم البنوك ذات الوزن الثقيل بشكل ملحوظ وزاد النفور من المخاطرة مرة أخرى.