تراجع بورصة موسكو متأثرة بهبوط أسواق عالمية

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سجلت بورصة موسكو انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات التي جرت اليوم الاثنين ؛ متأثرة بتراجع الأسواق العالمية والبورصة اليابانية التي سجلت أسوأ خسارة منذ عام 1987.

وتراجع مؤشر البورصة (MOEX ) للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.58% ليسجل 2853.21 نقطة فيما انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار ( RTS ) بنسبة 1.60% ليصل إلى 1048.59 نقطة.

ووفقا لقناة روسيا اليوم ، تجتاح الأسواق العالمية حالة من الخوف وتغير في المعنويات أدت إلى موجة من البيع في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي.

وتراجعت أسعار غالبية السلع الرئيسية والمعادن، بالبورصات العالمية في مستهل تداولات الأسبوع اليوم الأثنين مع ترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية هامة للحصول على دلائل حول احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" هذا العام.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع حول بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة، المقرر صدورها غدا الثلاثاء، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بعد غد الأربعاء.

وأشارت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إلى تراجع أسعار النفط والنحاس والحديد والقمح، بينما استقرت أسعار الذهب وارتفعت أسعار الحديد والقهوة، متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع.