وزارة الزراعة تطلق قافلة منافذ متحركة بالسلع الغذائية إلى محافظة مطروح

كتبت أسماء نصار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد قافلة المواد الغذائية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والتى تأتى ضمن نتائج الزيارة الميدانية لـ وزير الزراعة إلى مطروح منذ يومين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء "خير مزارعنا لأهالينا".



وشهد محافظ مطروح بحضور المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح ووفد وزارة الزراعة كلا من مهندس ايهاب فؤاد رئيس الإدارة المركزية للإصلاح الزراعى والمهندس سعيد الدسوقى مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج والدكتور خالد عيد مدير عام التصنيع ، والمهندس محمد ابو الدهب مدير الإرشاد الزراعى بالمديرية ،وصول 12 سيارة منها 8 سيارات ربع نقل بيض.. ابيض أحمر كل سيارة 150 كرتونة بسعر 130 جنيه الكرتونة انتاج محطات الإصلاح الزراعى ، و 4 سيارات ربع نقل سلع غذائية خصم 20 إلى 25 %تضم

ارز بسعر 20 جنيه للكيلو وعسل نحل بسعر 55 جنيه للكيلو سمن بلدى بسعر 150 جنيه للكيلو و زيت بسعر ٣٧،٥جنيه ومكرونه بسعر ٧،٥ جنيه و مربي بسعر 55 جنيه و وبقوليات وغيرها

و وجه محافظ مطروح الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على سرعة الاستجابة واهداء القافلة

كما وجه محافظ مطروح لمدير الزراعة بمطروح بعمل خطة توزيع للسيارات لتغطية معظم المناطق لتحقيق المستهدف للتخفيف عن المواطنين و التنسيق مع قطاع الإنتاج بالوزارة للدفع بقافلة مواد غذائية شهرية لأهالي المحافظة.