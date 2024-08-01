وزير الزراعة: إرسال المنافذ المتحركة لمطروح لبيع السلع بأسعار مخفضة

كتبت أسماء نصار

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأعضاء الجمعية الزراعية المركزية والجمعيات الفرعية ومربى الثروة الحيوانية بالمحافظة بحضور عوض سلطان رئيس الجمعية المركزية وعبدالفتاح سراج رئيس الجمعية لاستصلاح الأراضى وحسين السنينى السكرتير العام المساعد لمطروح وبعض نواب البرلمان وشيوخ وعواقل وعمد مطروح والمزراعين والمربين وبعض قيادات وزارة الزراعة والمحافظة فى ختام زيارة وزير الزراعة لمطروح.

فى بداية الاجتماع استمع الوزير إلى عرض من رئيس الجمعية حول الجهود والخدمات التى تقدمها للمزراعين والمربيين ولاعضائها، كما استمع الوزير لآراء واقتراحات اعضاء الجمعية والمشكلات التى تواجه المزارعين والمربين فى مطروح.

وخلال كلمته أكد وزير الزراعة أن الدولة تقدم كل الدعم للقطاع الزراعى نظرا لاهميته فى تحقيق الأمن الغذائى كما أنه قطاع كثيف العمالة مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التمويلات الميسرة التى تقدمها الدولة للانشطة الزراعية المختلفة .

قال فاروق انه جاء اليوم للاستماع إلى المشكلات التى توجه جهود التنمية الزراعية فى مطروح وأيضا الحلول المقترحة لهذه المشكلات .

أكد فاروق على ضرورة الالتزام بالضوابط التى وضعتها الوزارة فى شأن منظومة الاسمدة لغلق أبواب التلاعب والتهريب ولضمان وصول الدعم لمستحقيه مؤكدا أنه يتابع ذلك بنفسه.

أكد وزير الزراعة على دعم صندوق مربى الثروة الحيوانية فى مطروح سواء من الوزارة أو البنك الزراعى وكذلك من الجمعية العامة لاستصلاح الأراضى كما وجه بدعم المحافظة بفرق مكافحة الآفات الزراعية والارشاد الزراعى وتوفير المبيدات اللازمة وتكثيف القوافل البيطرية لعلاج مواشى صغار المربين مجانا، وارسال منافذ الوزارة المتحركة إلى مطروح لبيع السلع الغذائية لمواطنيها بأسعار مخفضة.



وفى نهاية كلمته أكد وزير الزراعة على ضرورة الحفاظ على السلالات المحسنة من أغنام البرقى وتنميتها والتى تتميز بها مطروح مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم فى سبيل ذلك

ومن جانبه توجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالشكر لوزير الزراعة على هذه الزيارة التى اثمرت عن نتائج كثيرة إيجابية على أرض الواقع مؤكدا على إهتمام المحافظة بالتنمية الزراعية لتوفير الغذاء لمواطنيها بجانب انها محافظة ساحلية تشتهر بالنشاط السياحى وتستقبل ملايين المواطنين المصطافين من جميع أنحاء الجمهورية خلال موسم الصيف.