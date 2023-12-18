اليوم السابع
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محافظ مطروح يستقبل قافلة التحالف الوطنى لتوزيع المواد الغذائية.. صور

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:04 م
محافظ مطروح يستقبل قافلة التحالف الوطنى لتوزيع المواد الغذائية.. صور المحافظ يتفقد السلع
مطروح – حسن مشالى

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، قافلة مواد غذائية، من التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، والتى تضم 1350 كرتونة مواد غذائية، لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمراكز برانى والنجيلة وسيوة.

 

يأتى ذلك استكمالا لمبادرة " كتف فى كتف" وبرتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى بالمحافظات المصرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس حسين السينى سكرتير عام المحافظة، وعددا من مديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

 

ووجه محافظ مطروح، كافة الجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للقافلة، وإزالة أى عقبات للوصول بالدعم لمستحقيه، من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى ومجالس المدن الـ 3، مثمنا دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، فى تنفيذ مبادرات لمد مظلة الحماية الاجتماعية، للفئات للأولى بالرعاية، فى كافة محافظات الجمهورية وتوفير حياة كريمة لهم.

 

 
توزيع مواد غذائية بالمناطق الصحراوية في مطروح
توزيع مواد غذائية بالمناطق الصحراوية في مطروح

قافلة التحالف الوطني لتوزيع المواد الغذائية بالمناطق الصحراويةفي مطروح
قافلة التحالف الوطني لتوزيع المواد الغذائية بالمناطق الصحراويةفي مطروح

قافلة مواد غذائية للاسر الاكثر احتياجا بصحراء مطروح
قافلة مواد غذائية للاسر الاكثر احتياجا بصحراء مطروح

محافظ مطروح يستقبل قافلة التحالف الوطني لتوزيع المواد الغذائية بالمناطق الصحراوية
محافظ مطروح يستقبل قافلة التحالف الوطني لتوزيع المواد الغذائية بالمناطق الصحراوية

محافظ مطروح يستقبل قافلة بنك الطعام المصري
محافظ مطروح يستقبل قافلة بنك الطعام المصري

 







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