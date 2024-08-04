هذا النوع من الخضار يخلصك من مثلث القلق والتوتر والاكتئاب

كتبت مروة محمود الياس

التوتر القلق والاكتئاب مثلث الاضطرابات النفسية الأشهر الذي يأتي جماعة ولا يأتي فرادى، يعاني الكثير من الأشخاص من عرض واحد أو كل هذه الأعراض سالفة الذكر معا، فالقلق يجلب التوتر وكلاهما يجلب مشاعر.

التوتر والقلق والاكتئاب أعراض نفسية اضطرابية يجب السيطرة عليها من خلال أولا زيارة مختص وعدم اهمال هذه المشاعر السلبية خاصة إذا كانت تتبعها أفعال تدل على شدة التوتر أو الاكتئاب المفرط أو القلق الحاد، وأيضا يمكن للنظام التغذوي الصحي أن يساعد على علاج والتخلص من هذه الأعراض أو على الاقل تخفيف حدتها.

لا يمكن أن نغفل أهمية الحركة وممارسة الرياضة فضلا عن المتابعة لدى المختص، وكذلك مواجهة هذه المشاعر السلبية بأفعال ايجابيه أخرى مضاده، والنظام الغذائي الصحي يعتمد بشكل كبير على تزويد الدماغ بكل العناصر والفيتامينات والمعادن التي تحتاجها وبالتالي تقليل حدة الشعور بالمشكلات والاضطرابات النفسيه، ولعل من أهم هذه الاطعمة الصحية التي يجب إدخالها في النظام الغذائي هي السبانخ الخضراء الورقية التي تحتوي على كم نهائي بين المياه يساعد على تعزيز ترطيب الجسم بالكامل، وحمايته من الجفاف وأعراضه والتي تعد أبرز أعراض الجفاف هي اضطراب النفسيه واضطراب وظائف المخ والعقل، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع eating well الطبية المعني بالتغذية والأمراض.

تابع التقرير موضحا أن الخضروات بشكل عام هي غذاء للعقل والنفسية وتقلل من حدة الشعور بالقلق الحاد والتوتر الحاد وكذلك الاكتئاب الشديد، ولكن هناك بعض ظل أنواع من الخضروات التي لها ميزات معينه ودلالة جيدة للصحة العقلية والنفسية وتخلص بالفعل من التوتر وأعراض القلق الحاد بارتباطها بالصحة العقلية وتعزيزها لها.

تعتبر السبانخ هذا الخيار الجيد الذي يعزز من نسب حمض الفوليك في الدماغ مما يعزز من صحة الأعصاب وقوتها وكذلك صحة الدماغ، تقلل السبانخ من حدة الأعراض المرضية النفسية المصاحبة لمشاعر القلق والخوف، كذلك تحتوي على كم هائل من مضادات الأكسدة التي تقام التأكسد الحاد أو البسيط للخلايا والذي يسبب بدوره التهابات حادة بالجسم، وبالتالي اضطرابات في الجسم بالكامل ومنها الإضطرابات النفسية واضطرابات العقل.

تابع التقرير موضحا أن السبانخ تحتوي كذلك على المغنيسيوم الهام للغايه لتعزيز المزاج والصحة العقلية ومقاومة الأصابة بأعراض القلق الحاد من خوف وترقب ومشاعر سيئة فضلا عن انهغا تقاوم مشاعر الاكتئاب أيضا.

يمكن الإعتماد عليها في النظام الغذائي، والاستفاده من فوائدها بشكل جيد لتعزيز الصحة النفسية والعقلية.