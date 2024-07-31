النوم مهم لصحتك العقلية لهذه الأسباب.. نصائح لضبطه

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يكون الأرق محفزًا لاضطرابات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب، عندما تعاني من الحرمان من النوم، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة قلقك وضيقك، لذلك، من المهم أن تنام جيدًا، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يؤثر النوم على صحتك العقلية والعادات اليومية التي يمكن أن تحسن جدول نومك، بحسب موقع تايمز ناو.

أهمية النوم للصحة العقلية

يعد النوم جانبًا مهمًا من الصحة العامة للفرد. مثل صحتك الجسدية، يعد النوم أيضًا أمرًا بالغ الأهمية لصحتك العقلية. يعاني ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من مشاكل النوم هذا لا يؤثر فقط على صحتك الجسدية، بل يؤثر أيضًا على صحتك العقلية. وقد وجد أن قلة النوم أو عدم الحصول على القدر الكافي من النوم يزيد من الاستجابات العاطفية السلبية للعوامل المسببة للتوتر ويقلل من المشاعر الإيجابية، كما يقول قسم الطب النفسي بجامعة كولومبيا.

وفقًا لمؤسسة النوم، يتقلب نشاط دماغك أثناء النوم، ويزداد ويتناقص أثناء مراحل النوم المختلفة التي تشكل دورة النوم. كما كشفت الأبحاث أن نشاط الدماغ أثناء النوم له تأثيرات عميقة على الصحة العاطفية والعقلية.كما تقول أيضًا أنه أثناء النوم، يعمل الدماغ على تقييم وتذكر الأفكار والذكريات، ويبدو أن قلة النوم ضارة بشكل خاص بتعزيز المحتوى العاطفي الإيجابي. يمكن أن يؤثر هذا على الحالة المزاجية والتفاعل العاطفي ويرتبط باضطرابات الصحة العقلية وشدتها، بما في ذلك خطر الأفكار أو السلوكيات الانتحارية.

إليك هنا بعض العادات التي يمكن أن تساعد في تحسين جدول نومك.



جدول نوم ثابت

الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، يساعد على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك. يمكن أن يساعد هذا في تحسين جودة نومك، مما يسهل عليك النوم والاستيقاظ بشكل طبيعي.

قم بأنشطة مهدئة قبل النوم، مثل القراءة أو التأمل أو الاستحمام بماء دافئ، حيث أن كل هذه الأنشطة ترسل إشارات لجسمك بأن الوقت قد حان للاسترخاء. أيضًا، تجنب أي أنشطة أو شاشات محفزة. يمكن أن يساعد هذا جسمك وعقلك على الانتقال إلى النوم.

تأكد من أن غرفة نومك باردة ومظلمة وهادئة. استخدم ستائر معتمة أو سدادات أذن أو جهاز ضوضاء بيضاء لأنها تساعد في خلق بيئة نوم مثالية. أيضًا، يمكن أن تساعدك المرتبة والوسائد المريحة في الحصول على نوم جيد

حد من تعرضك للضوء الأزرق. يمكن أن يتداخل هذا الضوء المنبعث من الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون مع قدرة جسمك على إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يساعد في تنظيم النوم. عندما تقلل من وقت الشاشة قبل النوم بساعة على الأقل، يساعدك ذلك على النوم بشكل أفضل والحفاظ على دورة النوم والاستيقاظ.

تجنب الوجبات الكبيرة والكافيين قبل موعد نومك. يمكن للكافيين والنيكوتين تحفيز جسمك وقد يجعلان من الصعب عليك النوم.

يمكن أن يساعدك النشاط البدني أثناء النهار على النوم بشكل أفضل في الليل. حاول ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع، ولكن تجنب النشاط القوي قبل موعد النوم.

يمكن أن تكون القيلولة القصيرة منعشة، ومع ذلك، يمكن أن تؤثر القيلولة الطويلة أو غير المنتظمة أثناء النهار على نومك ليلاً. إذا كنت ترغب في القيلولة، فحاول الحصول على قيلولة قصيرة لمدة 20-30 دقيقة في وقت مبكر من بعد الظهر لأن هذا لن يؤثر على نومك ليلاً.