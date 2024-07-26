لماذا يُسبب نقص فيتامين ب12 رعشة فى اليدين وما طرق العلاج؟

كتبت مروة محمود الياس

رعشة اليدين عند التحدث أو الحركة أو حتى في وضع السكون، أمر وارد له الكثير من الأسباب والعوامل قد تتعلق بأسباب نفسية عند الشعور بالتوتر والقلق والغضب وأخرى تتعلق بأمراض عضوية أو نقص حاد في بعض الفيتامينات التي قد تؤثر على الأعصاب وحركة الأطراف.

وفقا لتقرير نشر في موقع "ماديسين هيلث" الطبية المعني بالصحة العامة والأمراض، فهناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتعاش اليدين منها بعض الأمراض الخاصة بالأعصاب، ومنها بعض النقص الحاد فى نسب الفيتامينات والمعادن وخاصة الحديد وكذلك انخفاض ضغط الدم، ولكن هناك ارتعاش خاص بالأيدي ينتج عن النقص الحاد في فيتامين ب 12 المسؤول بشكل كبير على تعزيز دور الأعصاب وسلامتها وقوتها والقدرة على أداء وظيفتها بالشكل المثالي حيث الشعور بالقوة والصلابة وعدم الشعور بالاهتزاز أبدا.

تابع التقرير موضحا أن فيتامين ب 12 له دور كبير في تعزيز صحة الجهاز العصبي وكذلك صحة الأعصاب والعضلات بشكل خاص، فهو يعمل في تلك المنطقة ويعزز من حالة الجسم وقوته وصلابته.

ويمكن أن يؤدي النقص الحاد في نسب فيتامين ب 12 إلى الشعور ببعض الأعراض المرضية مثلما وضحها الدكتور محمود بخيت استشارى قصر العينى ، مثل الشعور بالرعشة في اليدين والقدمين، في كل الجسم في بعض الحالات، أو الشعور بالتنميل في بعض الأطراف أو كلها كاليدين والقدمين والساقين، وكذلك بعض الوخزات والضربات في الساق أو القدم عند بعض المرضى كذلك الشعور بعدم القدرة على بذل الجهد والوهن والضعف العام.

ونصح بضرورة الاهتمام بتعزيز نسب فيتامين ب 12 من خلال زيارة الطبيب المختص الذي يقيس النسبة وفقا للتحاليل ويحدد على أساسها العلاج المناسب وشكله المناسب سواء بالمكملات أو بنظام غذائي فقط يعتمد بشكل كبير على اضافة فيتامين ب 12 بنسب عالية ومركزة للغايه، يمكن اللجوء للأدوية والمكملات لتعزيز هذه النسب سواء على شكل أقراص أو حقن، كذلك يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب مثل منتجات الألبان والبروتين الحيواني مثل البيض واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء على تعزيز النسب بكميات كبيرة، وتقوية الأعصاب والأطراف، تدريجيا تقل الرعشه وتقوى الأعصاب.