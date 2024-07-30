مشكلات نفسية شائعة حول العالم ونصائح للحفاظ على الصحة العقلية

كتبت فاطمة خليل

مع انتشار مشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب والتدهور المعرفى، من الضرورى مراقبة صحتنا النفسية، حيث تؤثر اضطرابات القلق، التى تتسم بالقلق والخوف المفرطين، على ملايين الأشخاص حول العالم، ما يؤدى إلى ظهور أعراض مثل سرعة ضربات القلب وصعوبة التركيز، وبالمثل، فإن الاكتئاب، الذى يُنظر إليه غالبًا على أنه حزن مستمر وانعدام الاهتمام بالأنشطة التى كان الناس يستمتعون بها ذات يوم، يمكن أن يؤثر بشدة على الحياة اليومية، مما يؤثر على أنماط النوم والشهية ومستويات الطاقة.

وفى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح للحفاظ على صحتك النفسية، بحسب موقع تايمز ناو.

مشاكل الصحة العقلية الشائعة

مشاكل الصحة العقلية الشائعة تشمل..

1- الاكتئاب

- تشمل الأعراض التعب واليأس والتغيرات في أنماط الأكل والنوم وفقدان الاهتمام بالأنشطة والحزن المستمر.

- التأثير.. يؤثر على العلاقات والأنشطة اليومية ونوعية الحياة العامة.

2- اضطراب ثنائي القطب

- تشمل الأعراض فترات اكتئاب وهوس متناوبة (مزاج أعلى، نشاط أكثر).

- التأثير.. يؤثر على السلوك والمزاج ومستويات الطاقة والقدرة على إنجاز الواجبات اليومية.

3- اضطراب القلق

- تشمل الأعراض القلق المفرط والانفعال والإرهاق وصعوبة التركيز وتوتر العضلات وأنماط النوم غير المنتظمة.

- التأثير.. قد يسبب إزعاجًا شديدًا للأشخاص ويعطل الروتين اليومي.

4- اضطراب الوسواس القهرى

- تشمل الأعراض الأنشطة القهرية والأفكار المتكررة غير المرغوب فيها أو الهواجس والسلوكيات القهرية.

- التأثير.. قد يسبب ضائقة واضطرابات كبيرة في الأنشطة اليومية.

5- اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

- قد تشمل الأعراض الكوابيس والذكريات المؤلمة والقلق الشديد والأفكار المتكررة التى لا يمكن السيطرة عليها حول الحدث الرهيب.

- التأثير.. قد يسبب هذا ضائقة نفسية طويلة الأمد بالإضافة إلى اضطرابات في الحياة اليومية.

التدابير الوقائية للحفاظ على وظائف الدماغ وصحته

نستعرض بعض التدابير التي قد تساعد في الحفاظ على صحة دماغك..

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات واللحوم الخالية من الدهون والدهون الصحية، تعد مضادات الأكسدة وفيتامينات ب و د وأحماض أوميجا 3 الدهنية أمثلة على العناصر الغذائية الأساسية التى تعزز الصحة العامة ووظائف الدماغ.

فى معظم أيام الأسبوع اقضِ 30 دقيقة على الأقل فى ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، يمكن أن تعمل التمارين التى ترفع مستويات الإندورفين، مثل اليوجا أو الركض أو المشى أو السباحة، على تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق وتحسين جودة النوم.

استهدف الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة، يمكن أن يؤدى جدول النوم المنتظم والأجواء المريحة إلى تحسين تقوية الذاكرة والتحكم فى المشاعر والأداء الإدراكى.

قم بمهام مثل القراءة أو حل الألغاز أو تعلم مهارة جديدة، يتم تشجيع المرونة العصبية، التي تساعد في قدرة الدماغ على التكيف وبناء اتصالات جديدة، من خلال التحفيز العقلى.

استخدم أساليب التهدئة بما في ذلك اليقظة والتأمل والتنفس العميق، إن الإجهاد يضر بالدماغ والصحة العامة، لكن يمكن التخفيف منه من خلال المشاركة بانتظام في أنشطة ممتعة وهادئة.

شارك في أنشطة جماعية وحافظ على اتصال منتظم مع العائلة والأصدقاء، يمكن أن تعمل الروابط الاجتماعية الجيدة على تعزيز الحالة المزاجية والأداء الإدراكي من خلال تقليل التوتر والشعور بالوحدة.

ضع أهدافًا عملية وقابلة للتحقيق تجعلك تشعر بالرضا ولديك هدف، إن تحديد الأهداف والشعور بالهدف يمكن أن يعزز الدافع والشعور بالإنجاز، ما يحسن من الرفاهية العامة.