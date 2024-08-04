تعرف على رابط ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 على اليوم السابع

محمود طه حسين

يتيح "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث يمكن للطالب الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024 لمعرفة النتيجة، بعد الدخول برقم الجلوس، وينشر "اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة 2024، على الموقع الرسمي بعد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

للتسجيل ومعرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 اضغط هنا

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.



