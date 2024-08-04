رؤية حضارية لتطوير شوارع وميادين محافظة الجيزة ودعمها بمسطحات خضراء.. تفاصيل

كتبت - مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالاهتمام بزيادة المساحات الخضراء وبذل الجهد للحفاظ على المسطح الأخضر وتعزيز المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين؛ لتحسين الصورة البصرية.

وجاءت أبرز توجيهات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن وتصريحاته بشأن تطوير وتجميل الشوارع والطرق والميادين ودعمها بمسطحات خضراء، خلال جولاته الميدانية الأخيرة بشوارع وميادين المحافظة، على النحو التالي:

-كلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، خلال تفقده ميدان عثمان بن عفان بحي الدقي، الجاري تطوير ودعمه بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة إنارة جمالية، برفع كفاءة وتطوير الميادين وإضفاء المظهر الجمالي عليها.

-وجه "النجار"، بعدم المساس بأي مسطحات خضراء أو أشجار، وأن تكون الأعمال ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار لتكون متنفس للمواطنين.

-كلف المحافظ بإجراء دراسة شاملة لتطوير ورفع كفاءة ميدان الكيت كات وتزويده بمسطحات خضراء وأعمدة إنارة ورفع كفاءة طبقة الطريق وأرصفة المشاة.

-وجه بالانتهاء من أعمال إنشاء ساحات انتظار السيارات الكائنة بجوار محطة قطارات الصعيد ببشتيل نطاق حى المنيرة الغربية ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بما يتواكب مع أهمية المشروع.

-كلف المحافظ بزيادة المساحات الخضراء والتشجير بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى أرصفة شارع جامعة الدول العربية، وتخصيص أماكن انتظار للسيارات، خاصة بمحيط محطة مترو الأنفاق.

-أكد المحافظ دعم الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير، وتشمل طريقي مصر اسكندرية الصحراوي والفيوم، بلاندسكيب وزراعات ومسطحات خضراء.

-أكد المحافظ مراعاة مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية، وإنشاء ممشى سياحي أعلى القطاع المغطي من الترعة بدءًا من الدائري الجنوبي وحتى كوبري عز بطول 2كم، إنشاء ساحات انتظار حضارية، ودعم الممشى الجديد بمساحات خضراء وأشجار لتحقيق المظهر الحضارى اللائق.