محافظ الجيزة يكلف بوضع ملف التصالح ضمن أولويات العمل

كتبت - مرام محمد

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات المحافظة ومسؤلى لجنة التظلمات بملف التصالح على مخالفات البناء بالجيزة، وذلك لعرض آلية عمل اللجنة وبحث المعوقات ووضع حلول لسرعة البت بطلبات التصالح والرد على التظلمات المقدمة من المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن الدولة بذلت جهدًا مضاعفًا للوصول لقانون التصالح الجديد، حيث تم تلافى الغالبية العظمي من البنود التي أثارت شكاوى المواطنين الراغبين في التصالح خلال تطبيق القانون القديم.

واستمع المحافظ من مسئولي اللجنة إلى شرح لألية العمل وملاحظاتهم حول المنظومة، مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء يعد أولوية قصوى لكافة المسؤلين.

وأكد المهندس عادل النجار على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التجاوب مع التظلمات الواردة من قبل اللجنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم المواطنين للطلبات، موجهًا بوضع صيغ موحدة للأوراق والمستندات المشتركة بين الوحدات لتسهيل أدوات العمل.

وتابع المحافظ طلبات التصالح المقدمة بكافة المراكز والمدن والأحياء والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل علي سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى، وهند عبدالحليم نواب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والمستشار مكرم عبدالله المستشار القانونى للمحافظة، والمستشار محمد زعزوع نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس محمود حسن مستشار مجلس الدولة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والإدارات والأجهزة المعنية.