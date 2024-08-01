محافظ الجيزة لرؤساء الوحدات المحلية بالعياط: اسمعوا للناس بالقرى والنجوع

كتبت – مرام محمد

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال تفقده أعمال التطوير الجارية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة العياط، على الاستماع للمواطنين لبحث شكواهم والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

والتقى المحافظ عددًا من المواطنين بمدخل قرية البليدة لمناقشتهم بشأن أعمال التطوير الجارية وجودة الخدمات المقدمة.

ووجه المحافظ ببحث عدد من مقترحاتهم بشأن تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات العمل لرفع المخلفات ومنع التعديات والإشغالات من الطريق العام ورصد موقف سيارات السرفيس ومدى التزامهم بالتعريفات المحددة لخطوط السير.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة العياط بسرعة بحث عدد من طلبات التصالح المقدمة من مواطني العياط وتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي، وذلك بعد تلقي شكوى من مواطن أمام المركز التكنولوجي بشأن عدم تمكنه من إنهاء إجراءات التصالح.

وبمستشفى العياط المركزى ومستشفى الأمراض الصدرية، التقى المحافظ بمجموعات من المواطنين من المترددين على المستشفى، اطمأن منهم على أسعار الخدمات الطبية وسرعة تلقيهم للرعاية ومستوى الخدمة المقدمة.

وناقش المحافظ رفقة أعضاء مجلس النواب عددًا من المطالب العامة من قبل المواطنين لبحث إمكانية تلبيتها ومعالجة عدد من الشكاوى الخاصة بالخدمات المقدمة بنطاق المدينة ومنها رفع كفاءة عددًا من الطرق وتحسين خدمات البنية التحتية.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمركز العياط بضرورة الاستماع للمواطنين بنطاق القرى والنجوع لبحث احتياجاتهم ومراعاتها عند وضع أولويات المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية كل عام، قائلًا: "اسمعوا للناس بالقرى والنجوع.. وحددوا أولوياتكم بناءً على احتياجاتهم".



جولة محافظ الجيزة بمدينة العياط



محافظ الاجيزة يستمع لشكاوى المواطنين بالعياط