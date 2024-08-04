تعاون بين قطاع البترول ووكالة اليابان للتعاون الدولى فى مجال التحول الطاقى

كتبت – مروة الغول

في ضوء تنفيذ استراتيجية التحول الطاقي بقطاع البترول، وفى إطار التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع مركز التميز للتحول الطاقي التابع لقطاع البترول ، قام اليوم وفد من وكالة (جايكا) بزيارة لموقع مركز التدريب العملي التابع لمركز التحول الطاقي، المخطط إنشائه بموقع شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، وذلك بحضور الكيميائي أحمد موقع رئيس الشركة ، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، وفريق عمل مشروع مركز التميز.

ومن جانبه استعرض رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أنشطة الشركة والتسهيلات المتاحة بها والتي سيتم الاعتماد عليها في إنشاء مركز التدريب العملي. واستعرض مسئولو الجايكا وفريق عمل مشروع مركز التميز الأنشطة المزمع تنفيذها من خلال مركز التدريب العملي.



ومن جانبه أشار وكيل الوزارة للمكتب الفني إلى أنه يمكن البدء بأنشطة كفاءة الطاقة كمرحلة أولي بمركز التدريب العملي على أن يتم ادخال باقي الأنشطة تدريجياً.

كما أكد على أهمية إقامة الشراكة بين مركز التحول الطاقي لقطاع البترول والمراكز العالمية المماثلة لضمان نقل الخبرات وتقديم أحدث الخدمات.



وأشاد مسئولو وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) وفريق عمل مشروع مركز التميز بالتسهيلات المتطورة التي تمتلكها شركة البتروكيماويات المصرية وثقتهم في إنشاء مقر للتدريب العملي بما يتواكب مع أفضل التطبيقات العالمية في مجالات التحول الطاقي.

ومن الجدير بالذكر أن مركز التميز للتحول الطاقي والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2022 يعتبر أول كيان استراتيجي متخصص لخدمة قطاع البترول والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة في مصر والقارة الأفريقية في تعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون، وهو ما يعد أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقى، حيث يشمل نطاق خدماته تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية وعقد ورش عمل ودورات توعية بالتحول الطاقى، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات ومراجعات فنية لتحسين كفاءة الطاقة وبناء نظم إدارة الطاقة وفقاً للمواصفات القياسية، فضلاً عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإعداد المواصفات القياسية في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتحليل استهلاك الطاقة. ويعتمد المركز في برامجه المتخصصة على أحدث التقنيات وبرامج المحاكاة والواقع الافتراضي بالإضافة إلى التدريب العملي على نماذج لأحدث المعدات المستخدمة في الصناعة .



