كريم بدوى يتفقد مستودع التعاون والنيل للبترول بأسيوط

كتب -مروه الغول و هيثم البدرى

استمع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، إلى عرض من المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول حول أهمية دور مستودع الشركة بالمنطقة في تلبية جانب كبير من احتياجات محافظات أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان من المنتجات البترولية ، لافتاً إلى أن المستودع يضم صهريجين للسولار وصهريجين لبنزين 80 وصهريجين لبنزين 92 ، ويوزع 40 مليون لتر شهرياً بمعدل يومي 9ر2 مليون لتر.

وخلال تفقد سير العمل بمستودع شركة النيل لتسويق البترول أوضح المهندس أحمد عيد رئيس الشركة، أن المستودع يعمل أوتوماتيكياً ورقمياً بالكامل ، وتبلغ طاقة شحنه من احتياجات الصعيد حوالى 80% ، ويحتوي المستودع على منصة شحن رقمية للسيارات الصهريجية ، بالإضافة إلى 8 اذرع للبنزين و4 للسولار وتبلغ معدلات الشحن اليومية للمستودع 300 ألف لتر من البنزين ومليون لتر من السولار.



شارك في الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و نائبه للتكرير المهندس محمد علي حسنين و نائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس ايمن عبد البديع والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتسويق المنتجات البترولية والمهندس خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية و ورؤساء شركات بتروجت وانبي وانوبك وايبروم ومصروالتعاون والنيل للبترول و اسيوط و بتروجاس وانابيب البترول .

