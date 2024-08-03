وزير البترول يتفقد موقع أنابيب البترول بالمنطقة البترولية باسيوط

كتب - مروه الغول وهيثم البدرى

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول ، موقع شركة أنابيب البترول بالمنطقة، واستعرض المهندس نبوي محمود رئيس الشركة أهمية الدور الذي تقوم به كحلقة وصل بين استلام الزيت الخام من منطقة البحر الأحمر وتسليمه إلى مصفاة تكرير أسيوط ، كما تقوم باستلام المنتجات البترولية من مصفاة أسيوط ومنطقة التبين وتسليمها إلى شركات التوزيع بالمنيا وأسيوط وسوهاج من خلال شبكة كبيرة من خطوط الأنابيب ، و تقوم بتسليم المازوت لمحطة كهرباء الوليدية ومصنع أسمنت أسيوط ، بالإضافة إلى تسليم منتج السولار لمحطة كهرباء غرب أسيوط ، كما تقوم باستلام البوتاجاز من منطقة البحر الأحمر وتسليمه لمصانع بتروجاس بأسيوط وسوهاج.

واوضح أن منطقة أنابيب أسيوط تضم 4 صهاريج تخزين سولار بسعة إجمالية 40 ألف متر مكعب، وعنبر الطلمبات الرئيسية بمعدلات تصل إلى 500 متر مكعب فى الساعة .



