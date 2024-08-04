أخبار مصر.. مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها عقد مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء المقبل لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023/ 2024.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة: تخفيض نفقات التصوير السينمائى العالمى بمواقع مصرية وتيسير الإجراءات
تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الذي حظيت بثقة مجلس النواب، في برنامجها الذي يمتد لمده 3 سنوات (2024/2026) تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي، لاسيما وما تذخر به مصر من الكثير من المظاهر والموروثات الثقافية والفنية المتنوعة والفريدة، وفي مقدمة ذلك تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية وتخفيض نفقاته.
وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024
يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023/ 2024.
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مكتب التنسيق يعلن تسجيل 61 ألف طالب باختبارات القدرات للثانوية العامة
أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأحد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 61 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.
وزير الإسكان يعلن زيادة الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "Valley towers"
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمشروع "Valley towers " بمدينة حدائق أكتوبر، ليصبح 2406 وحدات جاهزة للاستلام الفوري بدلا من 984 وحدة، وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.
شهيدان وعدد من الجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف حى الشجاعية شرق غزة
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "شهيدان وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي غزة".
تصل للسيول.. الأرصاد تحذر من فرص أمطار على عدة مناطق حتى الأربعاء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص الأمطار المتوقعة خلال هذه الأيام، حيث تتوقع هيئة الأرصاد اعتبارا من اليوم من الأحد 4 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب - شلاتين - رأس بناس - مرسى علم - أبو سمبل - أسوان - الوادى الجديد - الأقصر - قنا ) .
الأرصاد: الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع بنسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الجو
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن السبب فى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة.
سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع 80 جنيها مسجلاً 26680 جنيها
شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد ارتفاع 80 جنيها ليسجيل مستوى 26680 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.
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