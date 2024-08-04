أخبار مصر.. مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها عقد مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء المقبل لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023/ 2024.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة: تخفيض نفقات التصوير السينمائى العالمى بمواقع مصرية وتيسير الإجراءات

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الذي حظيت بثقة مجلس النواب، في برنامجها الذي يمتد لمده 3 سنوات (2024/2026) تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي، لاسيما وما تذخر به مصر من الكثير من المظاهر والموروثات الثقافية والفنية المتنوعة والفريدة، وفي مقدمة ذلك تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية وتخفيض نفقاته.

وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

شهيدان وعدد من الجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف حى الشجاعية شرق غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "شهيدان وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي غزة".

تصل للسيول.. الأرصاد تحذر من فرص أمطار على عدة مناطق حتى الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص الأمطار المتوقعة خلال هذه الأيام، حيث تتوقع هيئة الأرصاد اعتبارا من اليوم من الأحد 4 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب - شلاتين - رأس بناس - مرسى علم - أبو سمبل - أسوان - الوادى الجديد - الأقصر - قنا ) .

الأرصاد: الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع بنسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الجو

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن السبب فى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع 80 جنيها مسجلاً 26680 جنيها