اليوم السابع
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السبت، 03 أغسطس 2024 05:57 م
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سعر الجنيه الذهب في مصر يتراجع 160 جنيها مسجلاً 26560

السبت، 03 أغسطس 2024 05:00 م
سعر الجنيه الذهب في مصر يتراجع 160 جنيها مسجلاً 26560 الجنيه الذهب
كتب إسلام سعيد

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شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس تراجع 160 جنيها ليسجيل مستوى 26600 جنيه بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 26600 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .


 







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