تنسيق المرحلة الأولى 2024.. اعرف موعد إتاحة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق

محمد صبحى

كشف السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2024 ، موضحا أنه سيتم إتاحة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة والتأكد من استلام الطلاب شهادات الثانوية العامة نظرا لكونها تحتوى على الرقم السرى الذى يمكن الطالب من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه مكتب التنسيق على اتم استعداد لموسم تنسيق القبول بالجامعات 2024 وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بضرورة جاهزية مكتب التنسيق ومعامل الجامعات لاستقبال الطلاب أثناء عمليات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أعلن اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 59 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:

* كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف - طنطا).

* كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

* كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

* كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

* كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

☆ أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

☆ ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).