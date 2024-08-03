انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 26236 عقدًا

كتب - إسلام سعيد

كشف تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 يوليو، أظهر انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 26236 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 1763 عقد.

وفي نفس الوقت انخفض عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 3222 عقدًا بالمقارنة مع التقرير السابق، في حين انخفضت عقود البيع بمقدار 31290 عقد.

التقرير يوضح أن الشركات الكبرى والمتداولين عادوا إلى التخلي عن المضاربة في الذهب خلال الفترة الأخيرة سواء في عقود الشراء أو عقود البيع، وذلك بعد أن تزايد الاعتقاد الاقتصاد الأمريكي قد يتعرض لتباطؤ أو ركود بسبب ترك البنك الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لآخر وقت ممكن قبل أن يبدأ في تسهيل السياسة النقدية وخفض الفائدة.