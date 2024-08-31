محافظ الجيزة يزرع أول شجرة مثمرة ضمن مبادرة تجميل الشوارع والميادين

كتبت مرام محمد ومارينا تراشر - تصوير خالد كامل

زرع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أول شجرة ضمن مبادرة زراعة 1000 شجرة مثمرة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وأطلقت المحافظة بالتعاون مع نقابة المهندسين بالجيزة، المبادرة، صباح اليوم السبت، من ميدان الحكمة نطاق حي الدقي، لزراعة 1000 شجرة بشوارع وميادين المحافظة.

وتستهدف المبادرة إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الشوارع والميادين وتحسين صورتها البصرية، ونشر ثقافة الزراعة والتجميل والتشجير.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة وتطوير الميادين وإضفاء المظهر الجمالي عليها، مع مراعاة أن تكون الأعمال ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار.

ووجه المحافظ بالتوسع في إنشاء مشاتل الزهور والنباتات والزراعات، على أن يكون هناك مشتل رئيسي بكل مركز وحي، بما بعود بالنفع على البيئة ولنشر ثقافة الزراعة والتجميل والتشجير.