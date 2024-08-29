محافظة الجيزة تضبط 5.5 طن دقيق بلدى مدعم بحوزة منشأة مخالفة

كتبت - مرام محمد

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والخاص بنتائج الحملات التي تم تنظيمها علي مدار يومين علي المطاحن والمخابز للتأكد من الأرصدة والأوزان ومدي الالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الصدد.

وتابع المحافظ الجهود، التى أسفرت عن قيام مديرية التموين بالتعاون مع مدينة البدرشين بضبط منشأة مخالفة بقرية سقارة وبحوزتها كمية قدرها 113 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه 50 كجم استخراج 87.5% بإجمالي 5.5 طن، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف والتحفظ علي المضبوطات وتسليمها إلى مطحن مزغونة بمركز ومدينة البدرشين.

وشملت الجهود على مدار يومين تحرير 136 محضرا تموينيا لمخابز بلدية وسياحية لعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة لرغيف الخبز ووجود مخالفات بالأرصدة.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية اليومية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات وإحكام الرقابة لمنع كافة المخالفات والتلاعب بالسلع التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.