اليوم السابع
Ads
السبت، 31 أغسطس 2024 11:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يطلق مبادرة لزراعة 1000 شجرة مثمرة

السبت، 31 أغسطس 2024 11:01 ص
محافظ الجيزة يطلق مبادرة لزراعة 1000 شجرة مثمرة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت مرام محمد و مارينا تراشر - تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، مبادرة لزراعة 1000 شجرة، وذلك بميدان الحكمة نطاق حى العجوزة.

تنفذ محافظة الجيزة المبادرة بالتعاون مع نقابة المهندسين، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة وتطوير الميادين وإضفاء المظهر الجمالي عليها، مع مراعاة أن تكون الأعمال بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالتنسيق والتجميل الحضاري.

ووجه بعدم المساس بأي مسطحات خضراء أو أشجار وأن تكون الأعمال ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار لتكون متنفس للمواطنين.

وكلف المحافظ بالتوسع في إنشاء مشاتل الزهور والنباتات والزراعات، على أن يكون هناك مشتل رئيسي بكل مركز وحي يعرض منتجاته للمواطنين بأسعار مناسبة لتحفيزهم على الشراء بما بعود بالنفع على البيئة ولنشر ثقافة الزراعة والتجميل والتشجير.

 







محافظ الجيزة

100 مليون شجرة

أشجار

زراعة الأشجار

الجيزة

البيئة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة