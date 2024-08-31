ماذا يحدث فى حالة الاستحمام بالعدسات اللاصقة.. ضرر غير متوقع

كتبت فاطمة خليل

تساعد العدسات اللاصقة في تصحيح الرؤية، مثل النظارات، ومع ذلك، عندما ترتدي العدسات اللاصقة، هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب عليك اتباعها، مثل إبعادها عن الماء، ووفقًا للخبراء، لا يجب عليك الاستحمام وأنت ترتدي العدسات اللاصقة، حيث يمكن أن يسبب ذلك عدوى في العينين.. نتعرف على مخاطر هذا الأمر في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

لماذا لا يجب عليك ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام؟

قال الخبراء أن ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يمكن أن يصيبك بالتهاب القرنية الأميبي - وهو عدوى نادرة ولكنها خطيرة للغاية وخطيرة في العين، حيث تسببها الأميبا الموجودة عادة في الماء والتربة.

أيضًا، يتعرض العديد من الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بالتهاب القرنية - وهي حالة تلتهب فيها قرنيتك مما يؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم.



وفقًا للخبراء، فإن التهاب القرنية الميكروبي هو نوع معين من التهاب القرنية حيث تدخل الجراثيم القرنية وتسبب عدوى في العين.



وقال الأطباء أن الجراثيم المسببة للعدوى توجد في مصادر مياه مختلفة - على وجه التحديد، مياه الصنبور التي تستحم فيها. عندما تتلامس العدسات مع الماء، تبدأ في الالتواء أو الالتصاق بعينك - مما قد يؤدي إلى خدوش في قرنيتك. لا يمكن أن تسبب الإصابات فحسب، بل تسمح أيضًا للجراثيم بالتسبب في العدوى بسهولة.

ما نوع الجراثيم التي تسبب العدوى؟

قال الأطباء إن مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض الطفيلية يمكن أن تسبب هذه العدوى، بما في ذلك:

البكتيريا

يحدث التهاب القرنية الجرثومي بسبب عدة أنواع مثل الزائفة الزنجارية والمكورات العنقودية والعقدية

الفيروسات

تشمل الفيروسات التي تسبب التهاب القرنية فيروس الهربس البسيط وفيروس الحماق النطاقي والفيروس الغدي.

الفطريات

يحدث التهاب القرنية الفطري عادة بسبب العدوى بأنواع الرشاشيات والفوزاريوم والمبيضات.

علامات وأعراض الإصابة بالطفيليات في عينيك

تتضمن بعض أعراض التهاب القرنية ما يلي:

-ألم في العين يزداد سوءًا

-تهيج في العينين

-الشعور بوجود شيء عالق في عينيك

-احمرار في العينين

-إفرازات مفرطة من العينين

-حساسية الضوء

-عدم وضوح الرؤية

ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض مشاكل العين؟

وفقًا للخبراء، بمجرد أن تبدأ في الشعور بأي من أعراض العدوى، قم على الفور بما يلي:

-قم بإزالة العدسات اللاصقة بعناية ولا ترتديها مرة أخرى إذا لزم الأمر، ارتدِ نظارتك.

-اتصل بطبيبك وحدد موعدًا فوريًا لفحص عينيك.

-خذ عدساتك اللاصقة للسماح للطبيب الذي يفحصها بفهم سبب الحالة بالضبط

كيف تحافظ على صحة عينيك؟

على الرغم من أن العدسات اللاصقة تعتبر آمنة وفعالة لتصحيح الرؤية، لتجنب أي نوع من العدوى، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:



- لا تسبح أو تستحم أبدًا أثناء ارتداء العدسات اللاصقة

- لا تنام أبدًا وأنت ترتدي العدسات اللاصقة

- لا تستخدم أبدًا ماء الصنبور لتنظيف العدسات اللاصقة

- استخدم دائمًا محلول التنظيف المقدم مع العدسات

- لا ترتدي أبدًا عدسات قديمة أو غير مناسبة

- لا ترتدي العدسات لفترة طويلة

- اغسل يديك دائمًا قبل ارتداء العدسات أو خلعها