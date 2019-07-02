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مجلة "تايم" الأمريكية: حمامات السباحة تؤدى لانتشار الأمراض الطفيلية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:00 ص
مجلة "تايم" الأمريكية: حمامات السباحة تؤدى لانتشار الأمراض الطفيلية حمامات السباحة تسبب العدوى
كتبت أمل علام

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حذرت مجلة "Time" الأمريكية، من انتشار الأمراض الناتجة عن الطفيليات فى حمامات السباحة، فقد أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، أن هذه الأمراض قد "تنغص" عليك الإستمتاع بالمصيف.

 العوم فى حمامات السباحة يؤدى للاصابة بالامراض الطفيلية

العوم فى حمامات السباحة يؤدى للاصابة بالامراض الطفيلية

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن طفيلي البراز الذى ينتشر في كثير من الأحيان عن طريق السباحة يتسبب فى زيادة عدد حالات تفشى الأمراض.

وارتفع عدد تفشي الأمراض التي تنطوي على الطفيلي Cryptosporidium ، المعروف أيضا باسم Crypto ، بنحو 13 % كل عام من 2009 إلى 2017، وفقا لتقرير جديد من مركز السيطرة على الأمراض، يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض الكريبتوسبوريديا بعد تعرضهم للبراز البشري، أو الحيواني الملوث، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل الغثيان، والتشنجات، والإسهال، التى قد تستمر أسابيع ،وتؤدي إلى سوء التغذية، والجفاف.

ولا تزال حالات تفشي هذه الأمراض غير الشائعة إلى حد ما في الولايات المتحدة وبورتوريكو، وتم الإبلاغ عن 444 حالة فى الفترة من 2009 إلى 2017، مما أدى إلى حدوث حوالى 7500 مرض ، وحوالى 300 علاج فى المستشفى ووفاة واحدة في الولايات المتحدة، ويمكن تتبع أكثر من نصف الأمراض الحديثة المرتبطة بها إلى حمامات السباحة وملاعب المياه، وغيرها من مناطق الترفيه بالمياه المعالجة، حيث قد يبتلع الناس المياه الملوثة في هذه الأماكن.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض الصيف الماضى، من العدوى الأكثر شيوعا في شهري يوليو وأغسطس، ويقول مركز السيطرة على الأمراض، (قد تكون مياه السباحة غير المعالجة، مثل البحيرات والأنهار، أرضًا خصبة للبكتيريا، التي تسبب أمراضًا مثل الإشريكية القولوني، والنوروفيروس والشيجيلا.

وقالت المجلة، أنه مع تزايد تفشي الأمراض، وعلى الأرجح عدم الإبلاغ عنها، يؤكد مركز السيطرة على الأمراض على أنه لا ينبغي لأحد أن يسبح أو يسمح للأطفال بالسباحة إذا كانوا مصابين بالإسهال، كما يجب على السباحين الحرص على عدم ابتلاع المياه، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض، بالإضافة إلى ذلك، يجب إبعاد الأطفال المرضى عن المدرسة؛ ويجب على الأشخاص الذين هم على اتصال بالحيوانات غسل أيديهم، وملابسهم وأحذيتهم؛ وعدم تناول الحليب غير المبستر أو عصير التفاح.


حمامات السباحة

العدوى من حمامات السباحة

الطفيليات بحمامات السباحة

التبرز بحمامات السباحة

الاطفال

عوم الاطفال

المصيف

الصيف

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