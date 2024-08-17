ما مخاطر النوم بالعدسات اللاصقة وإهمال تاريخ صلاحيتها؟

كتبت إيناس البنا

هل تحضرين حفلاً أو مناسبة ما ولكنك لا ترغبين في ارتداء النظارات التي قد تفسد إطلالتك بالكامل؟ في هذه الحالة تصبح العدسات اللاصقة هي المنقذ الأكبر لك وتنقذك من التنازل عن أناقتك، ومع ذلك، من المهم توخي الحذر عند ارتداء العدسات اللاصقة وعدم ارتدائها أثناء النوم، قد تكون الحفلات الليلية المتأخرة مرهقة، ولكن نسيان إزالة العدسات قد يشكل خطرًا على عينيك.

هناك تحذير آخر عند استخدام العدسات اللاصقة وهو التحقق من تاريخ انتهاء صلاحيتها، فاستخدام العدسات اللاصقة منتهية الصلاحية قد يضر عينيك بشكل خطير، ولمعرفة السبب الذي يمنعك من النوم بالعدسات اللاصقة ولماذا لا يجب عليك تجاهل تاريخ انتهاء الصلاحية، يعرض موقع OnlyMyHealth

تؤكد الدكتورة نضار حسن استشارى العيون بمستشفى معهد ناصر، أن العين عضو حساس، والعدسات اللاصقة، على الرغم من فوائدها، قد تشكل مخاطر إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح، نظافة العدسات اللاصقة المناسبة والالتزام بمواعيد ارتدائها أمر بالغ الأهمية لمنع العدوى والمضاعفات الأخرى.

مخاطر النوم مع العدسات اللاصقة

من أخطر العادات التي يمارسها مستخدمو العدسات اللاصقة النوم مع بقاء العدسات في العين، وما لم تكن العدسات مصممة خصيصًا لارتدائها طوال الليل، فيجب إزالتها قبل النوم. وتوضح الدكتورة أن النوم مع العدسات اللاصقة يحد من كمية الأكسجين التي تصل إلى القرنية، ويمكن أن يؤدي نقص الأكسجين بسبب العدسات اللاصقة إلى نقص الأكسجين في القرنية، وهي حالة يمكن أن تسبب عدم وضوح الرؤية، وعدم الراحة، وفي الحالات الشديدة، تلفًا دائمًا.

عند ارتداء العدسات اللاصقة طوال الليل، فإنها قد تحتجز البكتيريا على سطح العين، هذه البيئة مناسبة للعدوى، مثل التهاب القرنية الميكروبي، وهي حالة خطيرة يمكن أن تسبب الألم والاحمرار وحتى فقدان البصر الدائم إذا لم يتم علاجها على الفور، تقرحات القرنية هي نتيجة شائعة لارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة، وخاصة عند النوم مع العدسات اللاصقة، يمكن أن تكون هذه القرح مؤلمة للغاية وتتطلب عناية طبية فورية.

علاوة على ذلك، فإن النوم بالعدسات اللاصقة قد يؤدي إلى تفاقم متلازمة جفاف العين، حيث تمتص العدسات اللاصقة الرطوبة من عينيك، وقد يؤدي ارتداؤها لفترة طويلة إلى انخفاض كبير في إنتاج الدموع، ويؤدي هذا إلى الشعور بعدم الراحة والتهيج وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

أهمية الالتزام بتواريخ انتهاء الصلاحية

تجاهل تواريخ انتهاء الصلاحية على العدسات اللاصقة هو ممارسة شائعة وخطيرة أخرى، فمع مرور الوقت، يمكن للعدسات منتهية الصلاحية أن تتراكم عليها رواسب من البروتينات والدهون من الدموع، ويمكن أن تسبب هذه الرواسب تهيجًا، وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى، وتؤدي إلى ردود فعل تحسسية.