لو بتلبسى عدسات لاصقة.. نصائح للوقاية من تلف ومشاكل العين

كتبت مروة هريدى

توفر العدسات اللاصقة الراحة والوضوح لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ولكن الرعاية غير السليمة بها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة في العين مثل الالتهابات وتلف القرنية، ولضمان الاستخدام الآمن والفعال للعدسات اللاصقة، اتبع هذه الإرشادات الأساسية وفهم المخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، وفقًا لموقع "Onlymyhealth".

المخاطر المتعلقة باستخدام العدسات اللاصقة

تشكل العدسات اللاصقة، إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح، العديد من المخاطر على صحة العين، وتشمل الالتهابات مثل التهاب القرنية الميكروبي، وقرحة القرنية، وعدم الراحة، وانخفاض جودة الرؤية، وتشمل العوامل التي تساهم في هذه المخاطر عدم النظافة الشخصية، وارتدائها لفترة طويلة، والتعرض لمصادر المياه، وعدم ملائمة العدسات، وتجاهل أعراض عدم الراحة أو التهيج.

فيما يلى.. نصائح للوقاية من مخاطر العدسات اللاصقة:

إعطاء الأولوية لنظافة اليدين

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل التعامل مع العدسات اللاصقة، حيث تمنع الأيدي النظيفة انتقال البكتيريا والأوساخ إلى العدسات والعينين، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

استخدم محلول عدسات لاصقة جديد

نظف عدساتك اللاصقة واحتفظ بها في محلول عدسات جديد في كل مرة تزيلها فيها، ولا تستخدم المحلول القديم مرة أخرى أو تملأ المحلول الموجود في علبة العدسات، واحرص على تنظيف علبة العدسات بانتظام واستبدلها كل ثلاثة أشهر للحفاظ على نظافة العدسات.

قم بإزالة العدسات قبل النوم

ما لم تكن عدساتك مصممة خصيصًا للارتداء لفترة طويلة، مثل بعض عدسات هيدروجيل السيليكون، قم دائمًا بإزالتها قبل النوم.

جدولة فحوصات العين الدورية

تعتبر فحوصات العين الدورية ضرورية لمراقبة صحة عينيك والتأكد من ملائمة العدسات بشكل صحيح، حيث يمكن لطبيب العيون اكتشاف العلامات المبكرة لمشاكل مثل جفاف العين أو عدم ملائمة العدسات بشكل صحيح، مما يمنع حدوث أضرار محتملة.

اتبع جداول الاستبدال

سواء كانت عدساتك من النوع الذي يُستعمل مرة واحدة يوميًا أو مرتين أسبوعيًا أو شهريًا، فالتزم بدقة بجدول الاستبدال الموصى به، فاستخدام العدسات بعد انتهاء عمرها الافتراضي قد يؤدي إلى تراكم الرواسب وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

احرص على ترطيب عينيك

استخدم قطرات الترطيب التي يوصي بها الطبيب إذا كنت تعاني من جفاف أو عدم راحة أثناء ارتداء العدسات، حيث يساعد الترطيب المناسب في الوقاية من أي مضاعفات قد تصيب عينيك مثل الجفاف.

تجنب التعرض للماء

لا تعرض عدساتك أبدًا لمصادر المياه مثل مياه الصنبور أو حمامات السباحة أو أحواض المياه الساخنة أو الدش، حيث يمكن للماء أن ينقل كائنات دقيقة ضارة إلى عدساتك، مما يؤدي إلى التهابات العين الشديدة.

تعامل مع العدسات بأيدٍ نظيفة

تجنب لمس عينيك أو عدساتك بأيدٍ غير مغسولة أو متسخة، حيث يمكن أن تلتصق البكتيريا والحطام من اليدين بالعدسات وتسبب العدوى أو التهيج.

تعرف على الأعراض وتصرف على الفور

إذا شعرت بعدم الراحة المستمر أو الاحمرار أو تغيرات في الرؤية أثناء ارتداء العدسات، فقم بإزالتها على الفور واستشر الطبيب، فقد يؤدي تجاهل الأعراض إلى مضاعفات قد تؤثر على رؤيتك.