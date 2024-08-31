انقع هذا المكون قبل تناوله.. يُعزز مناعتك ويحسن حالتك المزاجية

كتبت مروة محمود الياس

المناعة يمكنك بناؤها وتعزيزها بالكثير من الإجراءات الصحية التي يمكن أن تمارسها يوميا، سواء في نظامك الحياتي أو الغذائي أو الصحي أو أيا كان، فهي منظومة متكاملة يجب أن تكمل جميع عناصرها لتصبح حياتك صحية ومناعتك قوية.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الزبيب أحد أهم أنواع الفواكه الصحية المفيدة المجففة، لا يمكن أبدا إغفال العناصر الغذائية القوية والمركزة به، فالعنب بعد تجفيفه يصبح أكثر غنى بنسب السكريات ونسب الفيتامينات ونسب المعادن وكل المغذيات تصبح فيه مضاعفة.

تابع التقرير رابطا بين الزبيب وبناء جهاز المناعة، حيث قال إن الزبيب يحتوي على كم مائل من الفيتامينات مثل فيتامين ب وفيتامين سي، المعزز للمناعة هذه الفيتامينات تجعله معززا لدفاعات الجسم، ومقويا للأعصاب والعضلات كما أنه يحد من فرص الإصابة بالعدوى والمشكلات المناعية المختلفة.

ينصح أيضا بنقع الزبيب في المياه قبل تناوله أو تناوله كما هو حسبما قال التقرير موضحا إن الزبيب يحتوي على كم هائل من مضادات الأكسدة تلك التي تقاوم تلف خلايا الجسم، واضطرابات الخلايا وكذلك تأكسدها، كل هذا يحافظ على الجسم مناعته قوية ودفعاته قوية ونضارته فى احسن صورها، فضلا أنه يعزز من بناء قوة وصلابة العمود الفقري ويعزز الجهاز المناعي ضد المرض بشكل عام.

لا تسرف بالطبع في تناول الزبيب ولكن الزبيب يعزز من مناعتك أنت واطفالك، لذا حاول الإلتزام بتناوله بكميات متزنة للاستفادة من فيتاميناته المختلفه، كما أنه يعزز التركيز والطاقة والانتباه ويساعد على تعزيز الحالة المزاجية وتحسينها، يمكنك إضافته لجميع أنواع الطعام والوصفات كما يمكنك تناوله كما هو أو نقعه في المياه وتناوله، ويمكن أيضا إضافته للعصائر الطبيعية.