اليوم السابع
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الصحة اللبنانية: 3 جرحى فى غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 11:20 ص
الصحة اللبنانية: 3 جرحى فى غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد جنوب لبنان ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة المجادل، أدت إلى إصابة 3 مواطنين بجروح، وتمت معالجة اثنين جروحهما طفيفة فى المكان نفسه، فيما نقل الثالث وجروحه متوسطة إلى المستشفى اللبنانى الإيطالى لإتمام علاجه .

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، أن الغارة على "شيحين" أدت إلى إصابة لبنانى بجروح متوسطة استدعت نقله إلى مستشفى جبل عامل لإتمام علاجه .

وفي سياق متصل، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت منطقة مفتوحة بين موقعي الدبشة وعلي الطاهر سابقا عند أطراف النبطية الفوقا الشرقية، إلا أن الصاروخ لم ينفجر، كما استهدفت مسيّرة معادية سهل المجادل شرق صور .
 







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