هل الإفراط فى تناول السكريات يسبب الإصابة بمرض السكرى؟.. اعرف الحقيقة

كتب – حسام الشقويرى

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم. وفي حين أن هناك العديد من العوامل التي تسبب مرض السكري، يعتقد الكثير من الناس أن السكر هو السبب الرئيسي. ولكن هل يسبب السكر مرض السكري؟ قد يكون عامل خطر ولكنه قد لا يكون السبب الوحيد، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

يحدث مرض السكري عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم مرتفعًا جدًا. والجلوكوز هو المصدر الأساسي للطاقة الذي ينتجه الجسم بشكل طبيعي ولكن يمكنك أيضًا الحصول عليه من الطعام. ويفرز البنكرياس هرمون الأنسولين، الذي يسهل امتصاص الجلوكوز بواسطة خلاياك لاستخدامه كوقود. عندما تصاب بمرض السكري، ينتج جسمك كميات غير كافية من الأنسولين أو لا يستخدمه بشكل صحيح. ثم يبقى الجلوكوز في دمك ولا يدخل خلاياك. قد يؤدي الإصابة بمرض السكري إلى إتلاف عينيك وكليتيك وأعصابك وقلبك، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى .

إن الإفراط في تناول أي شيء ليس جيداً ، وينطبق نفس الشيء على السكر. فعندما تفكر في السكر، يخطر ببالك على الفور "سكر المائدة" - وهو النوع الذي تستخدمه لتحلية الأطعمة والمشروبات. ولكن هناك عدة أنواع من السكر ويمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة على جسمك. و الاسم العلمي لسكر المائدة هو السكروز، والذي يتكون في الأساس من نوعين من السكر، وهما الجلوكوز والفركتوز.

وفي حين أنه من الصحيح أن تناول كميات زائدة من السكر يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، إلا أنه لا يسبب مرض السكري بمفرده، ووفقًا للمجلة العالمية للسكري ، فإن تناول المشروبات المحلاة بالسكر كل يوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. ووجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة أن السكر قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بسبب تأثير الفركتوز، وهو نوع من السكر، على الكبد.

إن تناول الكثير من السكر لا يمكن أن يسبب مرض السكري بمفرده، ولكن يقول العلماء إن سبب الإصابة بمرض السكري لدى الشخص يعتمد على نوع مرض السكري الذي يعاني منه الشخص.

فيما يلي بعض النصائح التي يوصي بها الخبراء للوقاية من هذا الخطر:

تجنب المشروبات التي لا تحتوي على سكر مضاف، ومن الأفضل تناول الفاكهة بدلاً من العصائر المعلبة أو المشروبات الأخرى.

تجنب الحبوب المصنعة وتناول الأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات صحية. يمكنك أيضًا إضافة السلطات والحبوب الكاملة لخفض المؤشر الجلوكوزي للأطعمة.

الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالدهون الصحية واختر الوجبات الخفيفة الصحية.

تجنب الإفراط في تناول الطعام أو تخطي وجبات الطعام لفترات طويلة لأنه يمكن أن يؤثر أيضًا على مستويات السكر في الدم.

احصل على قدر كافٍ من التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع بكثافة معتدلة إلى قوية أو 75 دقيقة في الأسبوع بكثافة قوية.

اقضِ وقتًا أقل في الاستلقاء أو الجلوس، وتخلل فترات طويلة من عدم النشاط ممارسة التمارين البدنية.

تجنب التعرض للتوتر لأنه أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

احصل على قسط كافٍ من النوم لمدة 6-8 ساعات على الأقل كل يوم للسماح لجسمك بالراحة والتعافي أثناء الليل، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.