أخبار مصر.. غدا بدء صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة بمكتب التنسيق

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار مكتب التنسيق، بالبدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 1/9/2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزارة التعليم: الحاصل على ثانوية معادلة يخضع لامتحان فى العربى والتاريخ

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على خضوع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة المصرية سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.

تنسيق الشهادات المعادلة 2024.. غدا بدء صرف وقبول الأوراق وحتى 10 سبتمبر

قرر مكتب التنسيق، البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 1/9/2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط. وزارة التموين تبدأ غدا صرف مقررات السلع المدعمة لشهر سبتمبر 2024 تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الأحد، صرف السلع المدعمة ضمن مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2024 لأصحاب البطاقات، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

فقدان مروحية روسية على متنها 22 شخصا فى شبه جزيرة كامتشاتكا

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي عن فقدان مروحية Mi-8 في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي على متنها 19 سائحا وطاقمها المكون من 3 أفراد. إعلام فلسطينى: شهيدان جراء قصف إسرائيلى استهدف منطقة الشاكوش فى غزة أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: شهيدان جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشاكوش شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة. أسعار الذهب اليوم بمصر تسجل أقل مستوى فى أسبوع .. عيار 21 بـ3440 جنيها شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 31 أغسطس 2024 تسجيل تراجع ملحوظ لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، على خلفية هبوط سعر الذهب العالمي وانخفاض سعر الدولار في السوق المصرفي الرسمي. سعر الذهب في مصر: سعر الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3931 جنيها. عيار 21 يسجل 3440 جنيها. عيار 18 يسجل 2949 جنيها. الجنيه الذهب 27520 جنيها.

اتحاد الكرة يفتح اليوم باب القيد الصيفي للأندية ويستمر حتي 25 أكتوبر

يفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم السبت، باب القيد الصيفى أمام جميع الأندية والمسابقات، ويستمر قيد القوائم الأولى للأندية "التى تتضمن اللاعبين القدامى" حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

الأرصاد: طقس اليوم حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة