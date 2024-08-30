التعليم: مرونة فى تدريس محتوى العربى والدين والتاريخ بالمدارس الدولية

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور أيمن البصال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتنظيم عمل المدارس الدولية والمؤسسات التي تقدم تعليما أجنبيا أو دوليا داخل جمهورية مصر العربية، ترك طريقة تدريس تلك المواد وهى اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية حسب طبيعة الشهادة نفسها، حيث يمكن تقسيم المحتوى للمواد الثلاث على عامين أو ثلاثة أو تقديمه في عام واحد طبقا لطبيعة الدراسة بنظام الشهادة الدولية.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية فقد ألزم القرار الوزاري المدارس والمؤسسات التي تقدم تعليما دوليا أو أجنبيا داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ طبقا للمحتويات التي تحددها الوزارة، على أن تمثل مادتي اللغة العربية والتاريخ نسبة 10%؜ من المجموع الكلي لكل منهما في حين أن مادة التربية الدينية هي مادة نجاح ورسوب، علما بأن القرار نص على إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ لمجموع درجات الشهادة الثانوية المعادلة بنسبةً 10%؜ لكل منهما بعد التقدم لامتحان عام تعقده الوزارة لكل مادة منهما بالاضافة لامتحان التربية الدينية الذي تعقده الوزارة أيضا ويجب النجاح فيه للحصول على شهادة الثانوية العامة.

وأوضح نائب الوزير أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم إعمالا لأحكام المادة 24 من دستور جمهورية مصر العربية، حيث ألزم القرار تلك المدارس والمؤسسات بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمواد أساسية ضمن خططهم الدراسية، وكانت تفاصيل القرار كما يلي:

- يبدأ تدريس اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال

أما في الصفوف الأول وحتى الثالث الابتدائي يتم تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف التاسع (الثالث الإعدادي)

- يتم تدريس تلك المواد طبقا لكتب ومناهج الوزارة التي يتم تدريسها في المدارس الرسمية.

- تضاف مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لمجموع مواد الصف الدراسي بنسبة 10% من المجموع الكلي لكل منهما في حين تعتبر مادة التربية الدينية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.

- يبدأ تطبيق هذه الأحكام فورا مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ مع الأخذ في الاعتبار مستوى الطلاب في تلك المواد في كل صف دراسي.

- ألزم القرار الطلاب الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة من خارج مصر بالتقدم لامتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ التي تعقدها الوزارة في حالة عدم دراسة تلك المواد في شهادتهم وتضاف درجات اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما عند حساب مجموعهم المكافيء عند التقدم للدراسة بالجامعات

ويبدأ تطبيق الأحكام المتعلقة بالمرحلة الثانوية للطلاب الذي سيلتحقون بها (الصف العاشر) اعتبارا من العام الدراسي 2025,2026.



01