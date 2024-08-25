وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات أغسطس للبقالين وتطرح المنتجات للمواطنين

كتب مدحت وهبة

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالي التموين، ضمن مقررات التموين عن شهر أغسطس 2024، حيث يتم الصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر ،وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة .

على جانب آخر تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير المنتجات والسلع الأساسية وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ،حيث تتعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة على شراء كميات كبيرة من المنتجات وصرفها على بطاقات التموين ، ويتم الصرف من نحو 40 ألف منفذ "المجمعات الاستهلاكية ، بقالين التموين ، فروع مشروع جمعيتي " مع تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات كما تكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق للتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك .