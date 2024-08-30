مشكلات صحية تسبب ظهور البثور بمناطق مختلفة على الوجه

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما يعمل جلدنا كمرآة تعكس صحتنا الداخلية، ويمكن أن يكون ظهور البثور، خاصة على الوجه، أكثر من مجرد مشكلة تجميلية، فقد يدل ظهورها على مشكلة صحية كامنة، وفيما يلي كيف يمكن لموقع البثور على الوجه أن يشير إلى مشكلات صحية كامنة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

بثور الجبهة

قد تشير إلى اضطراب في الجهاز الهضمي وفقًا للطب الصيني التقليدي، حيث ترتبط الجبهة ارتباطًا وثيقًا بالجهاز الهضمي، فإذا لاحظنا ظهور بثور في هذه المنطقة بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على مشكلات في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي أو سوء التغذية، كما يمكن أن يساهم الإجهاد وقلة النوم في ظهور بثور الجبهة، وقد تتجلى اختلالات الجهاز الهضمي في مشاكل جلدية في هذه المنطقة.

بثور الصدغين

قد تدل على وجود مشاكل في الكلى والمثانة، وقد يسلط ظهور البثور في هذه المنطقة الضوء على العدوى أو الالتهاب داخل هذه الأعضاء، ويزعم بعض الباحثين أن الارتباط بين وظائف الكلى وحب الشباب في الصدغين لم يثبت بشكل كامل، ويُعتقد أنه عندما توجد مشكلة فى هذه الأعضاء، ربما بسبب الجفاف أو العدوى، يمكن أن يستجيب الجلد الموجود على الصدغين بظهور البثور.

بثور بين الحاجبين

يُعتقد أن المنطقة الواقعة بين الحاجبين متصلة بالكبد، وهو عضو مهم لإزالة السموم، وقد يشير ظهور البثور في هذه المنطقة إلى أن الكبد يتعرض لضغط شديد، ربما بسبب السموم الموجودة في نظامنا الغذائي أو بسبب الضغوط العاطفية، ورغم أن الطب الحديث لا يؤيد هذا الرأي بشكل كامل، فقد لاحظ ممارسو الطب الصيني التقليدي منذ فترة طويلة أنه عندما يتم تحميل الكبد بشكل زائد، سواء بتناول الكحول أو الأطعمة الدهنية أو السموم يمكن أن تصبح هذه المنطقة بؤرة لظهور البثور.

بثور تحت العينين

غالبًا ما يرتبط الجلد تحت العينين بمستويات ترطيب الجسم والتوتر، وقد تكون الهالات السوداء والانتفاخات أو حتى البثور في هذه المنطقة بمثابة إشارة من أجسامنا إلى أننا لا نحصل على كمية كافية من الماء أو أننا نتعرض لتوتر كبير.

بثور الأنف

قد يشير الاحمرار أو الرؤوس السوداء أو الزيوت في هذه المنطقة إلى مشاكل في ضغط الدم أو اختلال توازن الكوليسترول.

بثور على الخدين

غالبًا ما ترتبط البثور على الخدين بالمعدة والطحال والجهاز التنفسي في الطب الصيني التقليدي، فعلى سبيل المثال، قد يشير الاحمرار على الخدين إلى التهاب المعدة، في حين قد يشير ظهور البثور إلى مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الحساسية أو التهابات الجيوب الأنفية.

بثور الذقن وخط الفك

ترتبط منطقة الذقن وخط الفك ارتباطًا وثيقًا بالجهازين الهرموني والتناسلي، ويمكن أن تؤدي التقلبات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية أو فترات التوتر الشديد إلى ظهور البثور في هذه المنطقة.