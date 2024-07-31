5 تغييرات فى نمط حياتك للتخلص من البثور في 4 أسابيع

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تكون البثور وحب الشباب مزعجة وتؤثر على مظهرك، وقد تكون مؤلمة أيضًا بالنسبة لبعض الأشخاص، البثور وحب الشباب عبارة عن نتوءات صغيرة تظهر على الخدين أو الجبهة أو الذقن، تحدث عندما تسد مسام الجلد بالأوساخ والزيوت الزائدة وحتى البكتيريا. يمكن أن يكون ظهور البثور بشكل متكرر على الوجه هو حب الشباب وهو حالة جلدية يمكن أن تترك أيضًا ندوبًا على الجلد في الحالات الشديدة، وفقا لموقع thehealthsite.



تنتج البثور وحب الشباب عن عوامل مختلفة، من نمط الحياة غير الصحي إلى تنظيف الوجه بشكل غير صحيح. كما تعد التغيرات الهرمونية في الجسم عاملًا رئيسيًا مساهمًا. وقد يحدث هذا للأطفال في مرحلة البلوغ. تؤدي بعض التغيرات الهرمونية إلى زيادة إفراز الزيوت التي تتفاعل مع البكتيريا الموجودة على الجلد وتؤدي إلى ظهور البثور. كما تتسبب البكتيريا وتراكم الجلد الميت على مسام الجلد في ظهور البثور وحب الشباب على الوجه.

عادات تزيد من ظهور البثور وحب الشباب

-فرك الجلد كثيرا

-لمس البثور وحب الشباب بأيدي غير مغسولة أو متسخة

-تنظيف الوجه بشكل غير صحيح

-مسح العرق والماء عن الوجه باستخدام قطعة قماش متسخة

-عدم تنظيف المكياج جيدًا أو النوم بالمكياج على وجهك

-تناول الكثير من الأطعمة الحارة والمقلية

و هناك بعض التغييرات في نمط حياتك التي يمكنك إجراؤها لعلاج البثور وحب الشباب بشكل طبيعي بمرور الوقت.

نظام غذائى صحى



يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في صحة البشرة. فالنظام الغذائي غير الصحي يمنع نضارتها الطبيعية ويؤدي إلى مشاكل في البشرة والصحة بشكل عام. وبالمثل، فإن تناول الكثير من الأطعمة الحارة والدهنية يؤدي إلى إنتاج الزيوت، مما يؤدي إلى انسداد مسام الجلد ويؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب. لذا، تناول الأطعمة الصحية الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الصحية التي من شأنها تعزيز صحة البشرة وإضفاء مظهر صحي عليها.

الترطيب



يساعد شرب الماء على الوقاية من العديد من الأمراض بما في ذلك مشاكل صحة الجلد. يعمل الماء على تعزيز تدفق الأكسجين في الدم إلى جميع أنحاء الجسم والبشرة، مما يعطي البشرة مظهرًا صافيًا. يحافظ الماء على ترطيب البشرة ويمنع تراكم السموم في مسام الجلد. إنه طريقة طبيعية لتقليل ظهور البثور وحب الشباب.

التمارين الرياضية



تعمل التمارين الرياضية على تعزيز الدورة الدموية وتساعد على منع انسداد مسام الجلد. كما تساعد جلسة التمرين الجيدة على التخلص من العرق الزائد، مما يمهد الطريق لخروج الزهم والأوساخ. كما تعمل التمارين الرياضية المنتظمة على تقليل التوتر الذي يعد سببًا آخر لظهور البثور وحب الشباب.

تنظيف الوجه بشكل صحيح



إن تنظيف الوجه بشكل صحيح أمر ضروري. في بعض الأحيان يصبح الناس كسالى للغاية لغسل وجوههم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم الأوساخ والجلد الميت على الجلد. هذا يؤدي إلى نمو بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب. تأكد من غسل وجهك مرتين في اليوم على الأقل.

روتين العناية بالبشرة البسيط



بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون روتين العناية بالبشرة سببًا للتوتر على بشرتهم. قد يؤدي استخدام الكثير من منتجات العناية بالبشرة إلى نمو مفرط للزيوت والبكتيريا. وبالتالي، قد يكون اتباع روتين بسيط للعناية بالبشرة مفيدًا لك. يمكنك البدء بالتنظيف والتقشير الخفيف وترطيب البشرة ثم وضع طبقة من واقي الشمس الجيد على الوجه.