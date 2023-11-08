للسيدات.. أخطاء فى علاج الرؤوس السوداء تسبب مشكلات جلدية

كتبت مروة محمود الياس

الرؤوس السوداء أحد أهم المشكلات الجلدية التى تظهر على البشرة، تظهر عادة فى المناطق الدهنية، خاصة فى منطقة الأنف وما حول الفم.

وفقا لتقرير نشر فى موقع evrydayhealth الطبى، فإن الرؤوس السوداء تتكون تدريجيا من تراكم الدهون والزيوت والخلايا الميتة وبعض البكتيريا التى تتسبب فى البثور أيضا تسبب البثور السوداء.

ووفقا للتقرير فإن هناك طرقا كثيرة لعلاج هذه البثور التى تتكون وتعطى مظهرا غير جيد للبشرة، وتتكون فى شكل ندبات صغيرة سوداء كالنقاط وتختلف كمياتها وحجمها من حالة إلى أخرى وفقا لطبيعة المسام وطبيعة دهنية البشرة أيضا.

وحذر التقرير من بعض الممارسات الخاطئة التى تعتمدها الكثير من السيدات فى التخلص من الرؤوس السوداء ومظهرها غير الصحى، ومن أبرز هذه الممارسات غير الصحية:

استخدام المقشرات فى التخلص من الرؤوس السوداء من الممارسات غير الجيدة خاصة تلك التى تحدث دون وصفة طبية، وذلك لأنها عادة ما تسبب تهيجا سريعا وقويا للبشرة وحينها تكون المرأة قد تخلصت مؤقتا من الرؤوس السوداء لكن تتهيج بشرتها وتظهر عليها حبوب مختلفة، فضلا عن أن التقشير يخلص البشرة من الزيوت الصحية بها والإفراط به يعزز تهيج البشرة وندباتها، لذا ينصح التقرير بعدم اللجوء للتقشير الا فى حالات بعينها يقررها المختص وفقا للحالة.

من أهم الممارسات الخاطئة أيضا هو إفراغ الرؤوس السوداء باليد، وهو ما يتسبب فى التهاب الحبوب أكثر أو تكون أكياس جديدة، وبالتالي تتخلص السيدة من الرؤوس السوداء لكنها تتسبب لنفسها فى مشكلات جلدية التهابيه جديدة وأعمق مما سبق.

من أهم الممارسات غير الصحية المسببة للالتهابات أيضا هو طريقة شفط الرؤوس السوداء التى يعتمدها البعض، وعلى الرغم من فاعليتها فى التخلص السريع من الرؤوس السوداء إلا أنها تسبب التهابات متفرقة بعد ذلك بالوجه، وتكون ضارة جدا بالبشرة الحساسة وتجعلها عرضة لتوسع الأوعية.

لذا ينصح بإزالة الرؤوس السوداء بطريقة سليمة لدى مختص أو بطرق طبيعية وماسكات تهدئ من حالتها.