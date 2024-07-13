نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة على شاطئ البحر

كتبت فاطمة خليل

تستمتع الأسر المصرية بقضاء وقت ممتع فى المصيف والذهاب إلى شاطئ البحر، وهناك العديد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل: السكرى والضغط والقلب وغيرهم، الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة فى أى مكان، لذا نقدم لهم بعض النصائح.



قالت الدكتورة سمية محمد عبيد، أستاذ طب وصحة المسنين بكلية الطب جامعة عين شمس واستشارى التغذية العلاجية، إنه حال وجود أى مشاكل صحية مزمنة قد يؤثر هذا على اختيار نوعيات معينة من الأطعمة خلال المصيف.



وأوضحت، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة يجب أن يتناولوا الخضروات والفاكهة والابتعاد عن نوعيات أخرى، مع شرب كمية المياه المناسبة لذا يجب الاستعانة باستشارة طبية متخصصة.

نصائح أخرى لأصحاب الأمراض المزمنة قبل السفر للمصيف

1. تحدث إلى طبيبك قبل السفر

ناقش أي خطط للسفر مع الطبيب قبل البدء في رحلتك، حيث يمكن أن يعدل لك توقيتات الدواء وينصحك بجرعات مختلفة إذا حدثت أى "لخبطة" في نظام أكلك أثناء المصيف، بحسب ما نشر موقع altusbiologics.

2. استعد للمصيف بخطة مسبقة

لدى معظم المرضى الذين يعانون من مرض مزمن إجراءات روتينية تشمل جداول الأدوية وأوقات الأكل وفترات الراحة.

من خلال تحليل الروتين اليومي، يمكن للمرضى بسهولة إعداد قائمة بالأكلات والأدوية التي يحتاجون إليها.

3. ضع توقعات واقعية لنفسك

إذا كانت رحلتك تتضمن أي أنشطة مرهقة بدنيًا، فحاول المباعدة بينها من خلال الحصول على أيام راحة أكثر بينها.

إذا كنت تمر بيوم صحي صعب، فلا تجبر نفسك. من الأفضل البقاء في الفندق مستريحًا بدلاً من المخاطرة بالتعرض لمضاعفات صحية.

4. التزم بنظامك الغذائي وحافظ على رطوبة جسمك

العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة لديهم أطعمة معينة يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراضهم.

إذا كان جزء من خطة العلاج الخاصة بك يتضمن نظامًا غذائيًا، فحاول الالتزام به قدر الإمكان

من المهم أيضًا البقاء رطبًا أثناء إجازتك. حاول تجنب المشروبات السكرية واختر شرب الماء عندما يكون ذلك ممكنًا.