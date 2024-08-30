لا تتجاهل الفحوصات.. 5 عادات يومية تضر بصحة قلبك

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما يُنظر إلى صحة القلب على أنها مصدر قلق طويل الأمد، لكن الحقيقة هي أن العادات اليومية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تحديد صحة قلبك، بداية مما تأكله إلى كيفية نومك، ويمكن أن يكون للاختيارات الصغيرة تأثيرًا كبيرًا، كما يمكن أن يكون فهم هذه العادات وتعديلها خطوة أساسية في حماية قلبك من الأمراض في المستقبل، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

قلة النوم

وأظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يحصلون باستمرار على أقل من 7 ساعات من النوم في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب، كما يمكن أن تساهم قلة النوم أيضًا في عادات الأكل غير الصحية وزيادة الوزن، وكلاهما يمكن أن يجهد القلب، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو انقطاع النفس أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في القلب، لذلك تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم المريح كل ليلة للحفاظ على صحة قلبك.

تجاهل الفحوصات الصحية الدورية

إن الفحوصات الصحية المنتظمة ليست مجرد روتينية، بل إنها ضرورية للكشف المبكر عن أمراض القلب والوقاية منها، وكثيرًا ما تكون العديد من المشكلات المتعلقة بالقلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، بدون أعراض في المراحل المبكرة، وبدون إجراء فحوصات منتظمة، قد تمر هذه الحالات دون أن يلاحظها أحد حتى تتسبب في أضرار جسيمة، لذلك توصي جمعية القلب الأمريكية بأن يخضع البالغون لفحوصات ضغط الدم بانتظام، وكذلك فحوصات مستويات الكوليسترول في الدمن وغيرها، حيث إن إجراء الفحوصات الطبية بانتظام يمكن أن يساعد في اكتشاف المشاكل المحتملة في وقت مبكر واتخاذ خطوات لإدارتها قبل أن تؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة.

قلة النشاط البدني

يعد نمط الحياة المستقر أحد أهم عوامل الخطر التي تؤدي إلى ضعف صحة القلب، ويمكن أن يؤدي قلة النشاط البدني إلى السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، وكلها عوامل رئيسية تساهم في الإصابة بأمراض القلب، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن الخمول البدني هو أحد عوامل الخطر الرئيسية للوفيات العالمية، حيث يمثل 6٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم.، ويمكن أن يساعد دمج التمارين المنتظمة في روتينك، مثل المشي السريع أو الركض أو السباحة، في تقوية وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وحتى التغييرات الصغيرة، مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد، يمكن أن تحدث فرقًا أيضًا.

عادات الأكل غير الصحية

يلعب نظامك الغذائي دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة قلبك، حيث إن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والدهون المشبعة والسكريات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن تؤدي عادات الأكل غير الصحية هذه إلى السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول، وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك من الضروري إعطاء الأولوية لنظام غذائي متوازن يتضمن الكثير من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ويحد من الأطعمة المصنعة والعالية الدهون.

التوتر المزمن

يمكن أن يؤثر التوتر المزمن على صحة القلب، فعندما تتعرض للتوتر، يفرز جسمك هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، والتي يمكن أن تزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى تلف القلب على المدى الطويل وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وأفادت الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA) أن التعرض للتوتر فترات طويلة، يمكن أن يساهم في سلوكيات غير صحية، مثل الإفراط في تناول الطعام أو التدخين، مما يؤدي إلى تفاقم خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك فإن إدارة التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الكافي أمر ضروري للحفاظ على صحة القلب .