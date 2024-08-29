اتمشى وكل بروكلى.. طرق بسيطة لتعزيز صحة القلب

كتبت فاطمة خليل

أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة، وبحسب الخبراء هناك طرق بسيطة لتعزيز صحة القلب، منها عادات نمط الحياة مثل: النوم الجيد والنشاط البدنى وكذلك أطعمة متنوعة، بحسب موقع "تايمز ناو".

طرق بسيطة لتعزيز صحة القلب

النوم الجيد

أظهرت الدراسات أن أولئك الذين ينامون جيدًا ليلاً بشكل مستمر لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

النوم الجيد هو مفتاح صحة القلب، حيث إن النوم الجيد ليلاً بين 7 إلى 9 ساعات يحافظ على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم. ويحافظ على معدل ضربات القلب وضغط الدم في المعدل الطبيعي. تشير أمراض القلب والأوعية الدموية إلى العديد من الحالات الصحية التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية وتشمل أمراض القلب التاجية وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض القلب الروماتيزمية وغيرها من الحالات.

المشي المنتظم

يعمل المشي المنتظم على تقوية عضلة القلب، مما يسمح لها بضخ الدم بكفاءة أكبر. من خلال تحسين اللياقة القلبية الوعائية وخفض ضغط الدم، يمكن للمشي أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

المشي هو تمرين ممتاز لصحة القلب. فهو يساعد في خفض ضغط الدم، ويحسن مستويات الكوليسترول، ويعزز الدورة الدموية، وكل ذلك

المشي بانتظام يقوي عضلة القلب، مما يجعلها أكثر كفاءة في ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. كما أنه يساعد في إدارة الوزن، مما يقلل من الضغط على القلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي هو نشاط متوسط الشدة يمكن لمعظم الناس القيام به، مما يجعله وسيلة ممتازة ومريحة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

الوجبات الخفيفة الصحية للقلب

يشمل ذلك تناول الكثير من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات أو البقوليات. جنبًا إلى جنب مع هذا، قلل من المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات. تناول الفاكهة بدلاً من الحلويات السكرية.

حاول أيضًا تقليل تناولك للأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس واللحوم المصنعة.

دمج الوجبات الخفيفة الصحية للقلب مثل اللوز والجوز وبذور عباد الشمس وبذور الشيا المليئة بالدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

الشوكولاتة الداكنة

إن الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو، هي مصدر جيد لمضادات الأكسدة ويمكن أن تعزز تدفق الدم. الخضروات الورقية الخضراء غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب بشكل أكبر.

البروكلى

البروكلي والقرنبيط والخضروات الصليبية الأخرى هي مصادر ممتازة للألياف ومضادات الأكسدة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.