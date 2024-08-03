كيف تؤثر الحالة النفسية على المعدة؟ نصائح لازم تعرفها

كتبت مروة محمود الياس

هل تشعر بالتهاب أو حرقة أو ألم في المعدة عندما تشعر بالضيق أو تتعرض للحزن والقلق، هذه الحالة شائعة ومعروفة وذلك لارتباط الجهاز الهضمي والدماغ بمجموعة من الأعصاب لها نفس البدايات والنهايات العصبية وهو ما يجعل الحالة النفسية تؤثر على المعدة بشكل مباشر لدى الكثيرين.

وفقا لتقرير مشرف في موقع ايتينج ويل الطبى المعني بالصحة العامة والأمراض والتغذية فإن الهرمونات التي يطلقها الجسم وقت التوتر والقلق والحزن مثل الادرينالين والكورتيزول تؤثر بشكل عام على الجسم والصحة، وتتأثر بشكل كبير بالإجهاد مما يؤثر على الجهاز الهضمي بشكل مباشر والمعدة بشكل كبير، ولذلك تتأثر الأمعاء وتشعر بالألم عندما يتعرض الإنسان للحزن أو القلق أو الألم.

بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تخفف من هذا الشعور الذي يصيب أغلبنا عند الشعور بالحزن :



ـ التركيز على تناول البروبايوتك مثل الزبادي تلك البكتيريا النافعة المفيدة التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي في تلك الفترة بالذات وفي تلك الحالة العصبية الشديدة، كما أنها تساعد على استرخاء المعدة، فتسيطر هذه الاطعمه على حالة الاكتئاب والقلق والحزن بشكل كبير.

ـ يمكن ان نلجأ في تلك الحالة لتناول الأطعمة المصنعة من دقيق الشوفان وذلك لأنه يساعد على تخفيف حدة نسب الجلوكوز في الدم، هذا الانخفاض يساعد على تقليل حدة التوتر والقلق والخوف.

ـ يمكن للدهون الصحية أن تسيطر على هذه الحالة أيضا في تلك المشكلة فهي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل حدة التوتر به وتخفيف الالتهابات المرتبطه به دائما، ولعل من أهم هذه الاطعمة الأسماك الدهنية الصحية المحتوية على الاوميجا 3 وكذلك المكسرات الصحية

ـ الالتزام بنظام غذائي الصحي يخفف عاده من التوتر واضطراب المعدة عند القلق والحزن.