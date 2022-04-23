تعرف على أعراض قرحة المعدة وأسبابه

القرحة الهضمية عبارة عن تقرحات مفتوحة تظهر على البطانة الداخلية للمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، و أكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعًا هو ألم المعدة وحسب ما ذكره موقع فأن هناك mayoclinic علامات تدل على الإصابة بتقرحات المعدة وهى:
الأسباب الأكثر شيوعًا للقرحة الهضمية هي الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori) والاستخدام طويل الأمد للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) ونابروكسين الصوديوم (أليف) ، لا يسبب الإجهاد والأطعمة الغنية بالتوابل القرحة الهضمية ومع ذلك ، يمكن أن تزيد الأعراض سوءًا.
أعراض قرحة المعدة
-ألم حارق في المعدة.
-الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ أو التجشؤ.
-عدم تحمل الأطعمة الدسمة.
-حرقة من المعدة.
-صعوبة في التنفس.
-شعور بالاغماء.
-الغثيان أو القيء.
-فقدان الوزن غير المبرر.
-تغيرات الشهية.
أكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعًا هو ألم المعدة الحارق، و يزيد حمض المعدة من الألم سوءًا ، مثله مثل المعدة الفارغة غالبًا ما يمكن تخفيف الألم عن طريق تناول بعض الأطعمة التي تقلل من حموضة المعدة أو عن طريق تناول دواء مخفض للحموضة ، ولكن بعد ذلك قد يعود مرة أخرى قد يكون الألم أسوأ بين الوجبات وفي الليل.
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