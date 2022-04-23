تعرف على أعراض قرحة المعدة وأسبابه

نهير عبد النبى

القرحة الهضمية عبارة عن تقرحات مفتوحة تظهر على البطانة الداخلية للمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، و أكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعًا هو ألم المعدة وحسب ما ذكره موقع فأن هناك mayoclinic علامات تدل على الإصابة بتقرحات المعدة وهى:

الأسباب الأكثر شيوعًا للقرحة الهضمية هي الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori) والاستخدام طويل الأمد للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) ونابروكسين الصوديوم (أليف) ، لا يسبب الإجهاد والأطعمة الغنية بالتوابل القرحة الهضمية ومع ذلك ، يمكن أن تزيد الأعراض سوءًا.

أعراض قرحة المعدة



-ألم حارق في المعدة.

-الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ أو التجشؤ.

-عدم تحمل الأطعمة الدسمة.

-حرقة من المعدة.

-صعوبة في التنفس.

-شعور بالاغماء.

-الغثيان أو القيء.

-فقدان الوزن غير المبرر.

-تغيرات الشهية.

أكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعًا هو ألم المعدة الحارق، و يزيد حمض المعدة من الألم سوءًا ، مثله مثل المعدة الفارغة غالبًا ما يمكن تخفيف الألم عن طريق تناول بعض الأطعمة التي تقلل من حموضة المعدة أو عن طريق تناول دواء مخفض للحموضة ، ولكن بعد ذلك قد يعود مرة أخرى قد يكون الألم أسوأ بين الوجبات وفي الليل.