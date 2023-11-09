صغرى وجباته وامنعى هذه الأطعمة.. نصائح لعلاج حرقة المعدة عند طفلك

كتبت مروة محمود الياس

الأطفال يصابون فى بعض الأحيان بحالة من ألم المعدة وحرقتها، إذا كان الطفل غير قادر على وصف الألم، فإنه تظهر عليه بعض الأعراض كعدم الرغبة فى تناول الطعام، ويشعر بحرقة فى المعدة كلما تناول مشروبا أو طعاما، كذلك قد يعانى ارتجاع الطعام بعد تناوله والانتفاخات وعسر الهضم والشكوى من ألم البطن، وهذا ما أوضحه الدكتور إسلام محمد اخصائى حديثى الولادة وطب الأطفال قصر العينى.



وتابع اخصائى الأطفال حديثه أنه يفضل عرض الطفل الذى يعانى من هذه المشكلات فى البطن على المختص لاكتشاف سبب الحرقة التى يعانيها، فضلا عن ضرورة متابعة الأم لمرات تبرز طفلها وطبيعة طعامه وشرابه ووصفها للطبيب المختص، وعليها الاهتمام باتباع نصائح هامة فى تغذية الطفل بعد وصف الطبيب العلاج المناسب لحالة الطفل وفقا لعمره وحالته، وفى الغالب يكون دواء مهدئا للأمعاء ويسهل الهضم ويخفف الالم.. ومن أبرز هذه النصائح :

-اجعلى حجم الوجبة بسيط وقليل جدا حتى لا يرفضها الطفل مع شعوره بالحرقة.

-اجعلى طبيعة تناول الطفل للطعام فى الأيام التى يعانى منها الحرقة عبارة عن سناكس وليست وجبات كاملة ، قدمى له الخيار مقطع، ثم قطعة دجاج مشوي أو مسلوق بعد ساعة على سبيل المثال.

-الاهتمام بالمشروبات أكثر من الطعام فى تلك الأيام التى يعانى فيها من الحرقة، على أن تكون مشروبات معتدلة الحرارة لا باردة ولا ساخنة وخالية من السكر.

-اهتمى بتقليل الملح فى الطعام المقدم لطفلك.

-امنعى كل ما يحرق المعدة ويسبب ألما بها، الطعام الخارق، الطعام الخار، الطعام الغنى بالتوابل، الطعام الغنى بالملح، المشروبات السكرية، المشروبات الغازية، العصائر الجاهزة، اللحوم المصنعة.

-لا طعام مقلى ولا غنى بالزيوت، فقط طعام صحى وملئ بالألياف ، كالخس والخيار والجزر والرز الابيض والمكرونة البيضاء.

-الاهتمام بشرب الماء متعادل درجة الحرارة وليس البارد.

-لا تعطى طفلك أدوية للمغص أو للمعدة الا باستشارة طبيبه.