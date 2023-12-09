هل تعانى من ألم المعدة؟.. تعرف على الأسباب

كتبت فاطمة ياسر

ألم المعدة من الأعراض المزعجة عند الإصابة بها، وتكون في الغالب مؤشرًا على الإصابة بمشكلة ما يتعرض لها الجسم، ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع timesofindia سنتعرف على أسباب ألم المعدة.

أشار التقرير إلى أن ألم المعدة خاصة إذا كان بشكل مفاجئ، له العديد من الأسباب منها تراكم الغازات، وعسر الهضم، وشد عضلات البطن، وأيضًا قد يكون علامة على مشاكل أخرى ومنها:

- التسمم الغذائي قد يكون ألم المعدة مؤشرًا على إصابتك - الكبد الدهني يزداد فرص الإصابة به للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ففي بداية الإصابة لا يسبب أي أعراض، ولكن الكشف الدوري يساعد بشكل في الاكتشاف المبكر الذي يحد من الإصابة بتليف الكبد، ولكن من الأعراض التي تشير إلى الإصابة آلام البطن والتعب وفقدان الوزن غير المبرر والضعف. -​ التهاب الزائدة الدودية من الأعراض المبكرة ألم مفاجئ في منتصف البطن ويشتد تدريجيًا، وغالبًا ما يستقر في الجانب الأيمن السفلي، ويصاحبه السعال وعند المشي يزداد الأمر سواء. - متلازمة القولون العصبي قد يكون ألم المعدة مؤشرًا على إصابتك بالتسمم الغذائي ، ففي حالة تناول طعام سريع تعرض للفساد يزيد من فرص إصابتك بهذا الأمر، وأعراضه الغثيان والإسهال، والقيء وتشنجات المعدة وارتفاع حرارة الجسم، فيجب إكثار المصاب بالسوائل حتى لا يصاب بالجفاف.يزداد فرص الإصابة به للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ففي بداية الإصابة لا يسبب أي أعراض، ولكن الكشف الدوري يساعد بشكل في الاكتشاف المبكر الذي يحد من الإصابة بتليف الكبد، ولكن من الأعراض التي تشير إلى الإصابة آلام البطن والتعب وفقدان الوزن غير المبرر والضعف.من الأعراض المبكرة ألم مفاجئ في منتصف البطن ويشتد تدريجيًا، وغالبًا ما يستقر في الجانب الأيمن السفلي، ويصاحبه السعال وعند المشي يزداد الأمر سواء.

آلام في المعدة، أو الانتفاخ، أو الإسهال، أو الإمساك ، هذه هي الأعراض المبكرة للإصابة والتي يجب من خلالها الذهاب لطبيب للتعرف علي حقيقة الإصابة وأخذ العلاجات المبكرة.